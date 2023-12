Съдят Бионсе! Бионсе отива на съд. Последният хит на певицата и съпругът й Джей Зи се оказа откраднат. https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/sydqt-bionse HotArena.net HotArena.net 16891 Бионсе отива на съд. Последният хит на певицата и съпругът й Джей Зи се оказа откраднат.

<p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Бионсе отива на съд. Последният хит на певицата и съпругът й Джей Зи се оказа откраднат.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><br /></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Оказа се, че кралицата на шоубизнеса също има проблеми с вдъхновението и посяга към чужд</span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">о, когато не може да роди собствен хит. Последния път е откраднала ромска народна песен от Унгария, с което си спечели грандиозен скандал и дело.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\"><br /></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Унгарската певица Моника Мидюров, известна под името Мицу, заведе дело срещу Бионсе, Джей Зи и продуцента Тимбаланд, твърдейки, че в песента \"Drunk in Love\", известна певица е ползвала части от нейния хит от 1995 г. \"Bajba, Bajba Pelem\".</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><br /></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Както съобщава \"Ентертеинмент Уикли\", Мицу твърди, че Бионсе, Джей Зи и Тимбаланд са използвали първите 13 секунди от нейния ромски хит за песента \"Drunk in Love\".</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><br /></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Тя посочва, че никога не им е давала разрешение за ползване на песента. Унгарска</span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">та изпълнителка на ромската песен смята, че с \"Drunk in Love\" Бионсе \"морално е развалила\" песента и цифрово е модифицирала нейният глас.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\"><br /></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Мицу изисква плащане на обезщетение за \"кражба\" на нейната ромска народна песен, а до тогава очаква съдът да забрани излъчването и разпространението на \"Drunk in Love\" .</span></p> <p><iframe src=\"//www.youtube.com/embed/p1JPKLa-Ofc\" frameborder=\"0\" width=\"560\" height=\"315\"></iframe> <iframe src=\"//www.youtube.com/embed/A59LegFfYRw\" frameborder=\"0\" width=\"560\" height=\"315\"></iframe></p>