Ужас! Лицето на Еминем се разпада

<p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Най-скандалния рапър Еминем преживява трудни времена. Музикантът, който скандализираше света дълги години, днес плаща висока цена за прегрешенията си.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\"><br /></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Най-популярни бял рапър в музикалната индустрия и една от легендите на хип-хоп разтревожи своите фенове, след като изнесе реч на наградите \"Wall Street Journal\'s Innovator Of The Year\" в Ню Йорк.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\"><br /></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Еминем, който без капка съжаление призна, че в миналото е бил наркоман, се появи слаб и изпит признавайки, че неговата дългогодишна употреба на наркотици почти е струвала живота му.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\"><br /></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Отдалеч той изглежда същия, но ако се приближите тогава ще забележите промените. Дори професионалния грим, не можа да скрие, че лицето му буквално се разпада.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\"><br /></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Годините на взимане на наркотици са оставили трайно въздействие на лицето му. Въпреки че е облечен в неговата разпознаваема бяла тениска и черно кожено яке, бледото му лице го издава, пише Daily Mail.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\"><br /></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Еминем разкри, че е започнал да взима наркотици е започнало по време на снимките на популярния филм \"8 Mile \", когато е бил на набор от запис след 16 часа и не е могъл да спи. Тогава започнал да пие и антидепресанти и е станал зависим от тях. </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\"><br /></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">През 2005 Еминем за кратко се оттегли от сцената и отиде на рехабилитация, а след това публикува албума си Relapse and Recovery.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">В документалния филм \"How to Make Money Selling Drugs\", известният рапър разкрива, че е имал близки срещи със смъртта заради зависимост от хапчета, когато е бил хоспитализиран заради предозиране.</span></p>