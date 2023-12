Вокалистът на Meat Loaf припадна на сцената по време на концерт Вокалистът на рок групата Meat Loaf категорично отказал да напусне сцената, след като припаднал на сцената по време на техен концерт, провел се преди два дни в Питсбърг, Пенсилвания. Хиляди ужасени фенове станали свидетели на това, как 63-годишният певец се сринал на сцената по средата на изпълнението на песента Do Anything For Love , страхувайки се, че най- вероятно става дума за сърдечен удар. https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/vokalistyt-na-meat-loaf-pripadna-na-scenata-po-vreme-na-koncert HotArena.net HotArena.net 17864 Вокалистът на рок групата Meat Loaf категорично отказал да напусне сцената, след като припаднал на сцената по време на техен концерт, провел се преди два дни в Питсбърг, Пенсилвания. Хиляди ужасени фенове станали свидетели на това, как 63-годишният певец се сринал на сцената по средата на изпълнението на песента Do Anything For Love , страхувайки се, че най- вероятно става дума за сърдечен удар.

<p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Вокалистът на рок групата Meat Loaf категорично отказал да напусне сцената, след като припаднал на сцената по време на техен концерт, провел се преди два дни в Питсбърг, Пенсилвания.</span></span></p> <p> </p> <div> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Хиляди ужасени фенове станали свидетели на това, как 63-годишният певец се сринал на сцената посредата на изпълнението на песента " <a href="http://www.youtube.com/watch?v=9GNhdQRbXhc">Do Anything For Love</a> ", страхувайки се, че най- вероятно става дума за сърдечен удар.</span></span></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Но ветеранът в рока ясно заявил, че ще продължи шоуто, въпреки че в продължение на десет минути лежал на сцената, заобиколен от помощници.</span></span></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">След като грабнал отново микрофона и завършил изпълнението си на песента Paradise by the Dashboard Light, вокалистът дал светлина върху случилото се като обяснил:</span></span></div> <div> </div> <div> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"> </span></span></div> <div> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"> </span></span></div> <div> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">" Мамка му, припаднах. Имам астма, не мога да дишам и тогава ... О, чакайте, забравих! Бях убоден с кърфица, кървящ почти до смърт, след това ме пляснаха през лицето!" </span></span></div> <div> <span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"> </span></div> <div> </div> <div> </div> <div> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">След което безупречно довършил концерта на бандата с парчетата " Dead ringer For Love" и " Two out of three ain't bad ".</span></span><br /> </div>