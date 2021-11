Децата – най мощното оръжие при разводите на звездите (Вижте кой как ги използва за отмъщение)

Последната седмица една от най-коментираните светски клюки е раздялата на Джулиана Гани и половинката й Илиян, или по-скоро фактът, че двамата не мога да се разберат за сина си. Силиконката ще се бори за него в съда с цели трима адвокати, писа Телеграф.



Докато Джулиана твърди, че Илиян ми дава да види Сина, той но друго мнение. "Джулиана Гани заяви, че е в Кан по работа, което не е вярно, както и че нашето малко ангелче Давид се е разболял след нейното заминаване, което СЪЩО НЕ Е ВЯРНО! Беше там на почивка!



Тя се върна в България в петък и отиде право в нощните клубове в гр. Пловдив, което се видя от нейните истории в инстаграм. В събота също беше на дискотека. Казаха ми! Тя обаче си взе поука и не се публикува. В неделя беше във Велинград. С майка си. В понеделник се видяхме при адвоката ми с огромна молба от моя страна да се споразумеем в полза на детето.



Тогава и предложих да дойдем ЗАЕДНО към Монтана и да пренощува при Давид. Отказа ми. Имаше уговорка да преспи в апартамент нает от AIRBNB, но не сама. Станислав Руменов Яневски беше там с нея. Какво правиха ще ви разкрия по нататък. Кой е той? Новодошъл в живота и мъж, който понастоящем преспива при нея в апартамента, където тя иска да прибере Давид. Това си е тяхна работа, но не искам синът ми да им бъде свидетел! Изяснявам, че за периода от прибирането и в петък сутрин до вчера Джулиана не е направила нито един опит да дойде и да види детето си! Нищо, че беше в България от няколко часа, когато заяви в инстаграм, че изродът Илиян Найденов не я допуска до него от дни", пише зарязаният мъж.



Певицата Таня Боева се разведе официално със съпруга си композитора Михаил Бургунджиев. Двамата са разделени от близо две години, но едва сега драмата приключила в съда, съобщи вестник „Телеграф“. Таня Боева също ограничи достъпът на съпруга си до сина им Росен.Припомняме, че преди време се говореше как Таня Боева сложила рога на Мишо с доста по-млад мъж. Това го наранило дълбоко, но той продължавал да я обича и да се опитва да спаси брака им.



После обаче се появи съвсем, съвсем различна версия. Според която Таня Боева не издържала и минута повече на тормоза у дома си. Близки до нея разкриха пред вестник „Таблоид“, че певицата редовно плачела на рамото на приятелки от Мишо.



Бургунджиев изведнъж се променил коренно. И от милия и нежен съпруг, се превърнал в кошмар за жена си. Той започнал все по-често да излиза с приятели и да се връща пиян у дома си. Последвали скандали, чупене на посуда, а накрая и шамари. Таня Боева на няколко пъти се появявала цялата в синини и хематоми от ръката на Бургунджиев, което я накарало да събере сили и да избяга от този ад.



„Мишо отрича каквото и да било насилие върху Таня и твърди, че още я обича. В крайна сметка никой не им е светил, но от много време насам тя изглеждаше крайно нещастна с него. А кога една жена е нещастна, ако мъжът до нея я обича, закриля и радва“, коментират източниците.



Фолкпвицата Рени остана без големия си син Борис, след като той пожела сам да отиде да живее при баща си. Бившият cъпруг нa фoлк пeвицaтa Рeни Бoриc Пилocoф, зaвeде дeлo cрeщу нeя зa нaмaлявaнe нa издръжкaтa, c кoятo пoдпoмaгa oтглeждaнeтo нa двeтe им дeцa Бoриc и Acпaрух. Тoвa cпoдeли изпълнитeлкaтa прeд вecтник „Тeлeгрaф".



Рeшeниeтo нa Бoриc нe изнeнaдвa пeвицaтa, нo я ocтaвя, мeкo кaзaнo, oгoрчeнa. „Имa ли нуждa oт кoмeнтaр? Тoвa нe e мъжкo пoвeдeниe, нe e възпитaтeлнo, oщe пoвeчe, чe имaмe двaмa cинoвe. Пo тaкъв нaчин ли трябвa дa възпитaвa двe мoмчeтa, кoгaтo cтaнaт мъжe - пo тaкъв нaчин ли трябвa дa ce държaт и дa ce oтнacят c мaйкитe нa дeцaтa cи", кoмeнтирa Рeни.



Мaкaр рaздeлeни oт дългo врeмe, бизнecмeнът и музикaлнaтa звeздa вce oщe нe мoгaт дa нaмeрят нaчин дa oбщувaт нoрмaлнo, дoри в имeтo нa звeзднитe нacлeдници. Пo-рaнo caмaтa тя e кoмeнтирaлa, чe Пиcoлoф ce e oпитвaл дa нacтрoи дeцaтa cрeщу нeя, ocoбeнo щo ce кacae дo oтнoшeниятa и c пo-гoлeмия ѝ cин Бoриc, кoйтo e тийнeйджър.



Бившата адреналинка Яна заяви в ефира на Нова телевизия, че не може да се пребори да вижда детето си. Младата майка разказа, че биологичният баща на сина ѝ го е отнел от нея още в началото на 2013-а година.



През септември 2010-та година покрай русата адреналинка отново се разигра подобна драма. Тогава Яна публично обяви, че детето ѝ е отвлечено от бащата. Въпреки че съдът постановява, че родителските права са нейни, бащата Ивайло Христов отказва да върне детето в продължение на няколко месеца. Твърди, че осигурява на сина им всички нужни удобства, че детето е в добри ръце и има кой да се грижи за него. Тогава Яна обвинява Агенцията за закрила на детето в бездействие. В крайна сметка родителите се разбират и малкият Емил остава при майка си. Случката обаче се повтаря.



„В началото на това лято заведох сина си при родителите ми в Бургас. Той го е взел оттам заедно с неговите родители с обещанието, че ще го върне на следващия ден. Последно го видях на първия учебен ден“, обясни Яна Христова. Незнайно как и с какви документи Ивайло успява да запише момчето на училище. Яна разбира кое е въпросното школо и отива да види детето си там. В студиото Яна разказа още и за поредица от нападения срещу нея от страна на Ивайло Христов. Тя твърди, че е унижавана публично и пребивана. В следствие на това съдът е издал ограничителна заповед на бившия ѝ мъж.



И въпреки че съдът е присъдил родителските права за детето на майката, Яна не може да си обясни защо институциите бездействат и не ѝ помагат да си го върне.



Изневерите на Благой Димитров го лишиха от сина му



Татарката Есмер дари Благо със син няколко месеца след красивата венчавка. След това обаче Благой започна да се прибира все по-често в България под предлог, че иска да види децата си от Христина Витанова - Давид и Йоана. Есмер бе сочена за много ревнива и дебнеше Джизъса в социалните мрежи и българските медии. Оказа се, че когато се прибира в родината, Джизъса не гушка Давид и Йоана, а се появява с чужди жени. Според запознати Георгиев е оставил на Есмер цялото придобито имущество по време на своя брак с рускинята. След развода и двамата си намериха нови половинки, а синът им Елай остана при майка си. Благо не го е виждал три години.



Емануела и милионерският наследник Димитър Динев също дълги години водиха война по съдилищата за своя син Димитър



и затова кой да вземе попечителството над него. На първа инстанция съдът реши, че ще даде детето на бащата. Дори тогава се появиха слухове, че детето е отнето от певицата. „Мити си е при мен. Нито са ми го взимали, нито, надявам се, че ще ми го вземат в бъдеще. Вярвам, че съдът ще бъде обективен, колкото и да страдаме от беззаконие", каза тогава певицата. Въпреки тежките думи, които си размениха и множество обиди, накрая Емануела и Димитър Динев се помириха и делото приключи по взаимно съгласие. Малко след това певицата обяви, че бизнесменът е голямата й любов и баща на детето й и винаги ще го обича и уважава.