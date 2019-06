Ева Пармакова се контузи на снимки

Поп певицата Ева Пармакова се контузи на снимки. Изпълнителката сподели, че по време на работата по клипа за новата й песен, е претърпяла няколко инцидента, научи HotArena.





В песента Tell Me Right тя се бие със самата себе си. За да се получи ефектът, нейна двойничка влиза в кадър и двете си разменят опасни удари, пише „България днес”.





„Имаше няколко инцидента с мацката, с която снимахме. Трудно е тези удари да се получат автентично и да няма контузии”, казва Ева с усмивка.





Това е втора песен за младата изпълнителка. Едва 17-годишна, тя успя да привлече вниманието на MTV и да влезе в плейлиста на музикалната телевизия.