Филм за Боян Петров с голяма награда от фестивал в Италия

Гледаме „Отново съм тук“ у нас през декември

Филмът „Отново съм тук“ (Here I am, Again), посветен на опита на Боян Петров да изкачи Шиша Пангма спечели престижната награда за най-добър изследователски и приключенски филм в рамките на филмовия фестивал в Тренто, Италия. Заглавието, режисирано от Поли Генчева, грабна приза на 69-ото издание на най-старият международен кинофорум, посветен на планините.

Само месец след като едва оцелява след блъсване от кола, алпинистът и зоолог Боян Петров започва своето поредно възстановяване и дълга подготовка, за да довърши мечтатата си – да качи всичките 14 осем-хилядника. Без допълнителен кислород и 3 пъти преборил рак, Боян вече е изкачил 10 от тях. Сега е ред на световния гигант – Еверест. За тази цел, алпинистът стартира своето пътешествие, загрявайки с най-малкия сред 8-хилядниците - “джуджето” Шиша Пангма, номер 11 в неговия списък.



Неочакван обрат на съдбата води до изчезването на Боян само на метри под върха, което води до безпрецедентна междудържавна спасителна акция по въздух и земя между Непал, Китай и България.



Режисьорът Поли Генчева и операторът Красимир Андонов проследяват възстановяването от катастрофата и пътя на Боян Петров към заветния Еверест. “Идеята ни беше да покажем силата на духа, отдадеността и непримиримостта на Боян, който дори след тежкия инцидент не се отказа, а продължаваше да следва целта, плана и мечтите си”, разказва Поли Генчева. Тогава никой не си дава сметка, че това ще е последното изкачване на алпиниста. “И за секунда не съм се колебаела дали да продължим. Дълго време се лутахме в каква посока да поемем и това беше най-голямото ни творческо предизвикателство. А обещанието, което дадох на Боян на летището преди да замине, че ще направим изключителен филм за него, не ми даваше мира и това беше най-силният ми мотив да завършим лентата“. Филмът, освен за личността на Боян, е и за обединяването на няколко държави, които за първи път в историята си загърбват границите в политиката в името на спасяването на човешки живот. „Решението филмът да стартира символично от сърцето на Алпите от този красив фестивал, и то точно 3 години след събитията, лично за мен беше вдъхновяващо, но съм сигурна, че и самият Боян би се зарадвал на това“. - допълва Поли Генчева.



Премиерата на филма в България ще бъде в началото на декември. “За нас това е много повече от просто поредния филм-репортаж за Боян Петров. Това е филм за една българска легенда, за един от героите на новото ни време, който има и ще продължава да има своето заслужено място в сърцата ни, а вярвам, и в сърцата на тези след нас!”, завършва Поли Генчева.