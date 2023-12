Рита Ора си пусна снимка след френска в Инстаграм – вижте лицето й (СКАНДАЛНО ФОТО)

И това доживяхме да видим - звездите сами да почнат да си пускат еро снимки!

Британската поп певица Рита Ора шокира феновете си с невероятно фото, което качи в социалната мрежа Instagram. На него звездата се е щракнала непосредствено след като е задоволила орално гаджето си. Доказателството - лицето й е опръскано доволно със семенна течност!

И за да не остави никакво съмнение какво се е случило самата Ора е написала под снимката: Had my first facial today lol a little late but I got there! (Днес ме опръскаха за пръв път, лол, малко късно, но го направих.)

Ето линк към въпросната снимка.