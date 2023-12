Алисия цепи мрака с английския си! Сравниха я със Стоичков! (Вижте мъдростите, които изля)

Алисия бе сравнена с Христо Стоичков и неговото „самтаймс уин, самтаймс люн“.

Фолк певицата показа уникален „индийски английски“ в социалната мрежа, видя HotArena.

Половинката на Ники Михайлов реши да ръси мъдрости и философски разсъждения, но вместо да избере родния си език, тя реши да „шпреха“ на английски.

„Everyone will not get everything, this is the RULE of LIFE. Don’t try to get which is not yours. But don’t dare to lose which yours“.

Това буквално написа Алисия във Фейсбук и Инстаграм. Би трябвало да се преведе така: „Не всеки ще получи всичко, което иска – това е правилото на живота. Не се опитвай да вземеш това, което не е твое. Но не смей да губиш своето“.

На български звучи добре, но пуснато през Google Translate се получава доста побългарено звучене на английски. И с грешки.

Това забелязаха и фенове, които веднага обърнаха внимание на Алисия: „Вземи научи малко английски език като си решила да го ползваш. Не се излагай!“.

Певицата побърза да се оправдае, че е взела текста от приложението Instacolage. „Не претендирам за академичност по английски език, но и не вярвам да си позволят да допуснат грешка“, заоправдава се Алисия, която явно не вижда нищо „индийско“ в английския си.

Освен че словоредът е побългарен, вместо which трябва да бъде what. И за улеснение на певицата, ще й посочим верния начин на изписване на философските й разсъждения.

„Not everyone will get everything, this is the rule of life. Don’t try to take what is not yours. But don’t dare to lose what is yours“.