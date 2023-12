Андрей : Целият свят ще гледа към Скопие на старта на ONE LOVE TOUR

Уникално съвпадение, ще отбележи старта на българо-македонското турне ONE LOVE TOUR. На 16-ти юни, когато за втора поредна година се открива фестивалът в град Скопие, случайно или съдба, точно в този ден, най-вероятно ще бъде подписан договора между Македония и Гърция, с който се решава най-голямата криза в 27 годишната история на независимата македонска държава.



Подобно знаково съвпадение не е за първи път. Миналата година, точно няколко дни след старта на турнето ONE LOVE TOUR, беше подписан договора за добросъседство между България и Македония.



Припомняме, че ONE LOVE TOUR 2017 премина през 8 града в България и Македония. Тази година турнето ще е много по-мащабно и прераства във фестивал на открито със свободен вход, в повече градове, 12 часова програма, всички стилове музика, дуели от „Фермата“, „Улица на занаятите“, детска програма и забавления за всички поколения.



Свързахме се с продуцента на турнето Андрей Арнаудов, за да поискаме неговото мнение: „ За нас, като продуценти и организатори на ONE LOVE TOUR, е уникален шанс, в деня, в който Македония и Гърция ще сключат договор, след спор, продължил близо 30 години, да дадем старт на фестивала и то точно в гр.Скопие. Този договор отваря пътя на Македония към Европейския съюз и НАТО. И то точно в този ден, за първи път от много, много години насам, да реализираме най-мащабното, общо, българо-македонско събитие в самия център на гр.Скопие, на открито пространство. Надявам се и вярвам, че всички български медии и цялата аудитория ще оценят, колко символично и ценно е, че точно в този исторически момент, в който целият свят ще е обърнал поглед към Скопие, ONE LOVE TOUR ще бъде в столицата на югозападните ни съседи.“



Официални гости на откриването се очаква да бъдат: Зоран Заев – Министър председател на Република Македония, Екатерина Захариева – Вицепремиер и Министър на външните работи на Република България, Никола Димитров – Министър на външните работи на Република Македония, представители на Министерство на външните работи на Република България и Министерство на културата на Република Македония, кметове на общини от двете държави, Николай Вълканов – изпълнителен директор на „Минстрой“ Холдинг, Нели Беширова – собственик на „Дилмано Дилберо“ и други.



На 16 юни в центъра на гр.Скопие, за гостите на фестивала, на сцената ще бъдат: Деси Добрева, Слаткаристика, Графа, Next Time, Фолтин, Ансамбъл Българе, Любойна, Оратница, Сашо Коцев и Златно Славейче.



Първият концерт от фестивала ONE LOVE TOUR за България е в град София, на 30 юни в Южния парк и гост – звезда на вечерните концерти е Васил Найденов.