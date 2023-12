Задочен сблъсък между Мартин, шофьора на Денис Теофиков, и бащата на покойната попфолк звезда!



Твърденията на шофьора на Денис за негов таен брат, за немотията на семейството му и други подобни накараха бащата на певеца - Атешкан Теофиков да излезе с официален апел със Фейсбук.



\"Пo пoвoд интeрвютo нa Мaртин, шoфьoрът нa Дeниc, иcкaм дa изяcня, чe aз и мoятa cъпругa нe cмe рaзчитaли дeтeтo ни дa тръгнe пo учacтия, зa дa cи купим дивaн или дa cи плaтим тoкa. Ниe cмe cрeднocтaтиcтичecкo ceмeйcтвo, нe тънeм в лукc, нo винaги cмe ce cпрaвяли c нуждитe cи бeз дa ce нaлaгa дa притecнявaмe дeтeтo cи зa eжeднeвнитe cи нужни. Във връзкa c нeвeрнитe твърдeния пo нaш aдрec пo врeмe нa пaндeмиятa Дeниc cи купи VR oчилa зa плeйcтeйшънa cи, зa дa прeкaрвa врeмeтo cи вкъщи c приятeли. Твърдeниятa, чe Дeниc имa брaт oт мoй първи брaк ca нeвeрни. Никoй нямa прaвo дa клeвeти и cипe нeиcтини пo oтнoшeниe нa мoя живoт.



Мoля ви, ocтaвeтe ни дa изживeeм мъкaтa cи. Cпрeтe cъc cпeкулaциитe и нe cи прaвeтe eвтин пиaр нa гърбa нa нaшeтo дeтe. Нe пeтнeтe пoвeчe пaмeттa му. В тeзи тeжки дни зa нac ви мoля дa увaжитe бoлкaтa ни и дa CПРEТE!\", написа почерненият баща.



По-рано в интервю Мартин разкри доста подробности от съвместната си работа с Денис.



„След като вече се бяхме опознали и станали приятели, и Денис вика: Знаеш ли защо те харесах? Защото в началото ми се наду, дръпна ми се и ми взе интереса\". Звънна ми и вика - искаш ли да ме возиш по участия? Съгласих се. Той имаше годините, но нямаше книжка. Денис ми плащаше от неговите участия. Беше уникално момче. Истински добър. Много го беше страх някой да не го измести, някоя по-голяма звезда. Пример - пътуваме към участие и той звъни в дискотеката да пита има ли интерес, кои ще пеят още.. Бяха го глобили заради това, че е звънял.



Самият аз съм се карал с него, но това е нормално. Примерно веднъж бяхме на концерт в Търговище, качваме се в колата и всички заобиколиха колата, писъци, тичане. И това беше винаги. Семейството му едва смогва и свързва двата края. Това, което е покъртително е, че когато е бил малък семейството му два месеца не е имало ток и той е ходел по кафенетата да си зарежда телефона. Имал е 5 лв. в джоба - за отиване и връщане с метрото до училище и за студен чай. Съвсем нормално и бедно момче.



С първия си хонорар си купува по-хубав диван за у дома и щори. Неговата стая е хола, в другата са майка му и баща му. Имат и малка кухничка. Денис спеше на дивана, който вечер се разгъваше.



На въпрос Николай Пашев ли правеше песните на Денис Теофиков, шофьорът му отвръща така: Да, всичките. Обвързва се с изпълнителите. Те не си купуват песните и клиповете, като всички останали в бранша. По мое време хонорара на Денис беше 3000 лв., а той получаваше след участие от сорта на 400-500 лв. Ние сме на участие на морето, например. До участието му казват - стоиш в хотела, нямаш право да излизаш да се разхождаш никъде. След участие нямаше право и да остане в заведението. Идеята е да не изглеждаш един от всички. Да си звездата.



Денис ми е разказвал как с Пашев са се сбивали в колата. А за да се стигне до техния конфликт, са коментирали пак глобите, неправилното отношение, такива неща. Изострили са се отношенията и Денис е поел с гърдите напред. Карат се, след което участията му се преустановяват за не знам колко дни.



Веднъж казах на Денис, че нещата не са адекватни, цялото отношение и всичко останало. Даже му предложих да плати неустоиката по договора - в случая 50 000 и точка по въпроса. Защо трябва да търпиш това? Защо трябва да те ощетяват така? Контакти имат, ще му помогна. Всеки щеше да се съгласи да бъде продуцент на Денис Теофиков!



Обажда ми се един ден - казва ми, че е взел от някакво момче едни пари на заем, но се бавел с връщането, защото няма.



Алекса е споделяла, че Денис е бил в депресия. Ходел е и на психолог, пиел е леки хапчета заради състоянието си. Дни преди да стане фаталния инцидент е отишъл при някакъв пастор да си говорят. Мисля, че това е същият човек, който води и погребението му. Близък до семейството. Впоследствие разбираме, че същият този пастор бил скочил от 4-5 етаж преди време, но бил оцелял и Денис е знаел за това“.