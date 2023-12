БОМБА! Мария Илиева минала Ангел и Криско (СУПЕР ПИКАНТНИ РАЗКРИТИЯ) HotArena научи супер пикантна клюка, която циркулира в медийното пространство. Оказва се, че поп музиката се тресе от скандални истори, не по-малко от фолка. Близки и запознати с битието на поп дивата Мария Илиева тиражират слуха, че певицата си пада по младички мъже от нейния бранш и е била в леглото на не един или двама любимци на тийнейджърите. https://hotarena.net/laifstail/bomba-mariq-ilieva-minala-angel-i-krisko-super-pikantni-razkritiq HotArena.net Kali 76468 HotArena научи супер пикантна клюка, която циркулира в медийното пространство. Оказва се, че поп музиката се тресе от скандални истори, не по-малко от фолка. Близки и запознати с битието на поп дивата Мария Илиева тиражират слуха, че певицата си пада по младички мъже от нейния бранш и е била в леглото на не един или двама любимци на тийнейджърите.

<p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium; color: #000000;\">HotArena научи супер пикантна клюка, която циркулира в медийното пространство. Оказва се, че поп музиката се тресе от скандални истори, не по-малко от фолка. Близки и запознати с битието на поп дивата Мария Илиева тиражират слуха, че певицата си пада по младички мъже от нейния бранш и е била в леглото на не един или двама любимци на тийнейджърите.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Българската поп музика е в безконечна криза от край време и макар, че хип хопърите се радват на известен успех сред младежите и тяхното творчество започна да накъртва и да се изчерпва идейно.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Най-яркото доказателство за падението на популярната музика у нас е самообявилата се за кралица на този стил Мария Илиева. Наближаващата четиридесетте певица има сериозни проблеми с креативността и не е вадила истински хит от доста време. В същност, вадила ли е Илиева самотоятелен хит въобще? Най-популярните и песни са дуетите с Графа и Любо. За 12 години кариера има едва два албума и нещо като хит –I like, който вече дори и тинейджърите забравиха. </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">През годините Мария Илиева мина през леглата на много влиятелни мъже, благодарение на които успя да изгради популярност повече като тв звезда, отколкото като певица – Графа, Валери Милев, Павел Станчев, Васил Божков, Красен Кралев са само част от станалите достояние на обществеността, осребрени креватни връзки на певицата. </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Повехналата красота на застаряващата певица обаче я извади от обсега на силните на деня . Външният й вид на Илиева е още едно доказателство за сринатото самочувствие на певицата. Мазна и рядка коса подплатена с няколко реда екстеншъни, лоша кожа отрупана с черни точки и сенки под очите, целулит и наднормено тегло, зле прикрито окосмяване на лицето, мека и увиснала кожа на ръцете... с това се срещат феновете всеки път когато мернат лейди Мария.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">А феновете често я срещат. Певицата се е отдала на безкрайни нощни оргии в столичните клубове, където алкохолът и наркотиците са в изобилие. Гледката на добре почерпената Илиева клатушкаща се в компанията на млади раздърпани тийнейджъри отдавна не е нещо, което ще изненада персоналите в нощните заведения в ранните утринни часове.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Лутането на музиканта и продуцент в музикалните стилове е досущ същото като лутането й из нощните заведения на София.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Доказателство е ниската производителност на певицата, в търсене на големия хит тя скача от стил в стил, това в комбинация с факта, че последните й песни са все дуетни е доказателство за липсата на креативност или както се казва в артсредите-муза.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Преди година в ефира излезе Wanna be the best в колаборация с подопечния й KNAS и Бакарди, хип-хоп парче, което не получи желаното внимание.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">През декември миналата година Мария Илиева пусна дует с реге звучене заедно с Зафайа, това е и най-гледаното й видео от всички качени в YouTube с нейното име с „рекордните” 690 хиляди за година, което по стандартите на канала си е направо умопомрачително малко.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Като цяло продукцията произведена от Илиева за миналата година се брои на пръстите на едната ви ръка само пет песни, четири нейни и една на Криста, която е изпълнител на лейбъла Стерео Стая.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">В последните дни се появи нов дует с габровския плейбой Криско. По всяка вероятност нисичкия рапър е избран от г-жа Илиева заради голямата му популярност с надеждата да възроди кариерата, а защо не и младостта й. В избора на Криско обаче има и друга версия, която ще разкрием след малко.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Лутанията на обявената за поп икона Мария продължават и в личният й живот, певицата която приближава бързо 40-те, все още не може да се спре и да се задоми. Изборът й на партньори е повече от странен и лавира от мастити бизнесмени през бисексуални актьори, неуспели спортисти до невръстни рапъри. Миналата есен столичните клюкари бяха потресени от слуха, че Мария Илиева се е залюбила с един от участниците в „Х Фактор”.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Оказа се, че става въпрос за уличния музикант Ангел от дуета Ангел и Моисей. Според разказвачите каката имала кратък, но интензивен курс по креватна гимнастика с малкия Ангел още докато е гаджосана с някой си Мартин. Това може би е нормално, казват че с напредването на възрастта сексуалните апетити на жените се засилват. </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">В последната седмица името на „ звездата“ се замеси в още два скандала. Мария още не може да прежали факта, че бисексуалния актьор Иво Аръков я използва за кратко, за да вдигне популярността си и я заряза, отдавайки се на ласките на богатата наследница Мика Стойчкова. За да си отмъсти, Мария прелъсти бившето гадже на Мика – Криско, с когото даже и направи дует, принизявайки се на нивото на квартална певица.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">За да уязви Мика още повече, Мария се подигра с баща и, включвайки го с негативен контекст във видеото към песента с Криско. Преди броени дни, рогоносецът Мартин, който незнайно защо се изживява за гадже на Илиева , направи публичен скандал с Криско, преди клубна изява на Мария.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">А, ние се чудим кога Мария Илиева ще свие семейно гнездо и ще създаде наследници. А дано се появи някой балък, ама надали!.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p>