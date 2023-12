Честито! Валерко стана на 9, Алисия, Николета и Валери го заляха с пожелания (Вижте ги)

Валери Божинов-младши днес празнува деветия си рожден ден, научи HotArena.





Синът на Валери Божинов и Алисия вече е голямо момче. За своят рожден ден той получи куп поздравления, най-милите и искрените от които дойдоха от майка му, татко му и Николета Лозанова.





Алисия сподели снимка с Валерко, допълнена от мило послание: \"От 9 години днешният ден е най-прекрасният и значим празник за мен. Защото точно преди толкова, на 12 септември на този свят се появи най-важният човек в живота ми - моят син Валери. От тогава и завинаги той е неизменна част от мен, болката и радостта ми, смисълът на всичко! Няма толкова силна дума, с която да изразя любовта си към него! Бъди щастливо, мое пораснало момче!\"





Този път се оказа, че таткото Божинов е успял да я изпревари и е поздравил сина си публично още в първите часове на днешния ден. Валери сподели сладурски колаж на Валерко и Никол, допълнен с думите: \"Happy birthday, my love, Valerko...I love you so much and wish you all the best\".





Картинката на Валерко и Никол бе споделена преди часове и от Николета Лозанова. Тя пусна пост от името на дъщеря си, който гласи: \"Happy birthday to my brother. I love you so much!\". Така тя отново доказа, че враждата между нея и Алисия е по-скоро измислица, защото двете майки ги свързва нещо много силно - децата им.