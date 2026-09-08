Емил Каменов се ожени! Ето коя е жената, която го укроти (Снимки)

С кандалният инфлуенсър и реалити звезда Емил Каменов се ожени за любимата си Светла в Пещера.

Празненството се е състояло в града под тепетата – Пловдив, с близки и приятели, а специални музикални гости бяха Рико Бенд, пише "Телеграф".

Класа

Исполинът на българската мрежа и реалити формати Емил Каменов каза заветното „да“ на жената до себе си – Светла. Църковният ритуал се проведе в храм „Свети Апостоли“ в град Пещера пред очите на близки и приятели. След това конвой от лъскави коли потегли към Пловдив, където в лъскаво заведение се проведе празненството, като традиционно в негов стил Емо караше Мерцедес „G-класа“. Също така той демонстрира и танцови умения, когато стана време за първия брачен танц. Специални музикални гости на сватбата бяха Рико Бенд, които се грижеха за доброто настроение на гостите, като също и те отправиха пожелание към Каменов: „От сърце ви пожелаваме много любов, здраве, разбирателство и безброй щастливи моменти заедно! Нека домът ви винаги бъде изпълнен с усмивки, топлина и музика! Наздраве за любовта и за едно красиво общо бъдеще“. Обикновено Емо държи личния си живот по-далеч от социалните мрежи, затова новината за женитбата дойде като изненада за всички фенове.

Награда

Емил Каменов, познат на публиката като Емо Къртицата, стана популярен с участието си във втория сезон на риалити формата „Къртицата“, където се превърна в един от най-запомнящите се участници и спечели голямата награда. Преди телевизионната си слава той работи като охранител и твърди, че е пазил редица холивудски звезди, сред които Арнолд Шварценегер, Силвестър Сталоун, Брус Уилис, Джейсън Стейтъм и Чък Норис. По-късно участва и в „Биг Брадър“ и сръбското риалити „Задруга“. Днес Каменов развива и собствен онлайн канал в YouTube, в който коментира телевизионни предавания и актуални теми с широка гледаемост.