Ето как Галена поздрави 6-годишния си син за ЧРД! (+ Вижте тортата)

На 22 юни, точно преди 6 години на бял свят се появи малкият Стефан – синът на фолк певицата Галена и вафления бос Галин.

Щастливата майка не пропусна да се похвали в мрежата и да честити на своя наследник, видя HotArena.

„Happy birthday, my son, my angel, my EVERYTHING!“ – „Честит рожден ден, сине мой, ангел мой, мое всичко“, написа Галена под актуално фото.

На снимката малкият Стефчо духа свещичките от огромната торта с фойерверки.

Празничният сладкиш е направен сякаш от конструктор „Лего“, което явно е любимото занимание на 6-годишния рожденик.

Приятели, роднини и фенове на Галена не пропуснаха да я поздравят в мрежата.

Празненството беше организирано вчера през деня, като след като Стефчо духна свещичките, си легна, а големите продължиха с наздравиците до зори.