Мон Дьо свали 40 кг без операция! Разкри как го е направил (СНИМКИ)

Журналистът и телевизионен водещ от ефира на Нова тв Мариян Станков - Мон Дьо, изуми зрителите с коренна промяна във външния си вид. През последната година той е свалил повече от 40 килограма и е напълно неузнаваем, което предизвика бурни реакции в социалните мрежи. За разлика от повечето родни знаменитости, които прибягват до бариатрична хирургия или други оперативни методи за отслабване, Мон Дьо е постигнал резултатите си изцяло с дисциплина, хранителен режим и тренировки.

Самият той сподели пред последователите си в социалните мрежи, че свалените 40 килограма не са плод на случайност, а на сериозно усилие и воля.

„Можете ли да повярвате, че свалих 40 кг? И не, не ми се разказа играта. Направих го напълно осъзнато, без да мрънкам и да се оплаквам, без да обвинявам някой друг. Без да... какво обичат да казват, бе? Че нещо имали с хормоните, пък после не знам си какво било... Ми, до папкането е! Не е до хормоните!", заяви в типичния си стил Станков. Освен физическата трансформация мнозина от зрителите коментират, че и енергията на Мон Дьо пред камера е различна - по-уверен, по-активен и с повече присъствие в интервютата си.

Според хора от екипа на предаването водещият е станал още по-взискателен към себе си, а подготовката му за всяко предаване е по-прецизна от всякога, пише „Ретро“.

В социалните мрежи коментарите не закъсняха. Повечето потребители поздравиха водещия за усилията и силата на волята. "Респект! Не всеки може да свали 40 кг без операция. Личи си, че си го направил с много труд и дисциплина!", гласи един от коментарите под поста на Мон Дьо. „Страхотен си! Винаги си бил интелигентен, но сега си и суператрактивен!“, пише друг фен.

Не липсваха обаче и по-критични гласове. Част от коментарите поставиха под съмнение метода, с който Станков е постигнал промяната си. „Айде сега, всички били на режими. Сигурно и той е бил на операция, но не иска да си го каже", съмнява се потребителка във фейсбук. Други го обвиниха в насмешка към хора с хормонални проблеми, след като направи острото си изказване, че „не е до хормоните, а до папкането".

Мариян Станков не отговори директно на критиците, но отново подчерта, че всяка промяна започва от самия човек. По думите му, ако някой иска да промени нещо в живота си - било то външен вид, здравословно състояние или навици, това може да стане единствено с лична мотивация и постоянство.

За разлика от много свои колеги Станков не афишира конкретна програма или диета, не рекламира хапчета, добавки или процедури, а се фокусира върху личното усилие и осъзнатостта. По думите на негови близки промяната не е била с краткосрочна цел, а е резултат от сериозен здравословен подход и нов начин на живот.

Зрителите на Нова телевизия, където Мон Дьо води неделното си предаване, също не спестиха мнението си. В коментарите под видеа и снимки от ефира десетки потребители изразиха възхищението си от начина, по който изглежда журналистът. „Всяка неделя го гледам - изглежда като друг човек, подмладен с поне 15 години", пише зрителка. „Браво, Мон Дьо! Доказа, че с воля всичко е възможно", казва друга.