Господарите на ефира с ново куче Господарите на ефира Димитър Рачков и Мария Игнатова се завръща ефира на бТВ на 19 септември, с нов ководещ - куче. Новият четириног приятел ще замести досегашния дългоух бигъл Моли. https://hotarena.net/laifstail/gospodarite-na-efira-s-novo-kuche HotArena.net HotArena.net 39802 Господарите на ефира Димитър Рачков и Мария Игнатова се завръща ефира на бТВ на 19 септември, с нов ководещ - куче. Новият четириног приятел ще замести досегашния дългоух бигъл Моли.

<p> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana,geneva,sans-serif; font-size: 14px;">Господарите на ефира Димитър Рачков и Мария Игнатова се завръща ефира на бТВ на 19 септември, с <strong>нов ководещ - куче.</strong></span></p> <div style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);"> <p style="font-family: Arial,Verdana,sans-serif; float: none; padding: 0pt 0px; font-size: 11px;"> </p> <p style="font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; float: none; padding: 0pt 0px;"> <span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif; font-size: 14px;">Новият четириног приятел ще замести досегашния дългоух бигъл Моли</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px;">.</span></p> <p style="font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; float: none; padding: 0pt 0px;"> </p> <p style="font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; margin: 0px 0px 10px;"> <span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">За миналия сезон <strong>Моли бе избрана измежду 200 кандидати за слава.</strong> </span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana,geneva,sans-serif; font-size: 14px;">Моли се преборив конкуренцията с догове, лабрадори, померани, та дори и питбули. </span></p> <p style="font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; margin: 0px 0px 10px;"> </p> <p style="font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; margin: 0px 0px 10px;"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana,geneva,sans-serif; font-size: 14px;">Тя бе третото кутре в историята на "Господарите" и първата четиринога дама. Идеята за участие на пале в шоуто е заимствана от оригиналния италиански формат Striscia La Notizia.</span></p> <p style="font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; margin: 0px 0px 10px;"> </p> <p style="font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; margin: 0px 0px 10px;"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana,geneva,sans-serif; font-size: 14px;">Моли не е собственост на "Господари на ефира". Тя си има семейство, което я водеше всеки ден за снимките, а после се прибира вкъщи. Стопаните й стоят през цялото време в студиото, така че малката палавница бе винаги под наблюдение.</span></p> <p style="font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; margin: 0px 0px 10px;"> </p> <p style="font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; margin: 0px 0px 10px;"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana,geneva,sans-serif; font-size: 14px;">От екипа на шоуто<strong> пазят в тайна породата на заместника или заместничката на Моли. </strong></span></p> <p style="font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; margin: 0px 0px 10px;"> </p> <p style="font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; margin: 0px 0px 10px;"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana,geneva,sans-serif; font-size: 14px;">През първата седмица господарите ще направят специална селекция от летните телевизионни гафове из българските телевизии.</span></p> <p style="font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px;"> </p> <p style="font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px;"> </p> </div>