Хеви метълка побърка треньорите в „Гласът на България“!

Желанието на Иван Лечев и Поли Генова да дойде участник, който „да ги удари по главите“, се случи и нейното име е Виктория Стоичкова, видя HotArena.





На пръв поглед скромното девойче се оказа „скрита лимонка“ и не само изненада треньорите на „Гласът на България“ с изпълнението си, но даже и ги изплаши.





Иначе нежната и крехка Вики реши „да се позабавлява“, изпълнявайки новия хит на Тейлър Суифт „Look what you made me do“ в хеви метъл рок вариант.





Интерпретацията й беше посрещната с шок от Камелия и Графа, а Поли през цялото време се криеше в пухкавия си елек, все едно гледа филм на ужасите. Единствено Иван Лечев се оказа безстрашен и натисна бутона, за да я пожелае в отбора си.





„Какво беше това?“, не спираха да питат Графа и Камелия, а Генова допълни: „Спокойно можеш да озвучаваш филми на ужасите.“