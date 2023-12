Lord of the Chefs - спазарен срещу 60 бона Въпреки помпозния финал и изкуственото напрежение между журито и участниците в Lord of the Chefs, победата на Сидония Радева не успя да разчувства зрителите на кулинарното шоу по Би Ти Ви. Че оправната добричлийка ще грабне голямата награда, се разбра още преди два месеца. Тогава сигурни информатори от готварското предаване издадоха, че както с почти всеки роден проект, и тук финалът е нагласен. Победата й е била предварително договорена, а според мълвата струвала 60 000 лева. https://hotarena.net/laifstail/lord-of-the-chefs-spazaren-sreshtu-60-bona HotArena.net HotArena.net 22050 Въпреки помпозния финал и изкуственото напрежение между журито и участниците в Lord of the Chefs, победата на Сидония Радева не успя да разчувства зрителите на кулинарното шоу по Би Ти Ви. Че оправната добричлийка ще грабне голямата награда, се разбра още преди два месеца. Тогава сигурни информатори от готварското предаване издадоха, че както с почти всеки роден проект, и тук финалът е нагласен. Победата й е била предварително договорена, а според мълвата струвала 60 000 лева.

<p> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Въпреки помпозния финал и изкуственото напрежение между журито и участниците в "Lord of the Chefs", победата на Сидония Радева не успя да разчувства зрителите на кулинарното шоу по Би Ти Ви. Че оправната добричлийка ще грабне голямата награда, се разбра още преди два месеца.</span></p> <p> </p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Тогава сигурни информатори от готварското предаване издадоха, че както с почти всеки роден проект, и тук финалът е нагласен. Победата й е била предварително договорена, а според мълвата струвала 60 000 лева.</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Сумата е броена на членовете на журито. Готвачката Сидония влязла в шоуто със стабилните връзки зад гърба си.</span></span></p> <p> </p> <p> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Майката на кулинарката е една от най-оправните дами в житницата на България, със стабилни връзки в хранителния бранш. Даниела Пеловска държи заведения в Добрич, София и Кранево. Била е изпълнителен директор на макаронената фабрика в Добрич, управител на "Дердика турист", шеф на "Добруджански протеин" и на "Хранителни стоки" ЕООД.</span></p> <p> </p> <p> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Госпожата притежава достатъчно стабилни средства, за да плати цялата сума за наема на Кулинарна академия, в която се реализира цялото заснемане на "Lord of the Chefs".</span></p> <p> </p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Даниела договаря и победата на щерка си Сидония лично с продуцента на шоуто Слави Трифонов, разкрива за уговорката "Контра". </span></span></p> <p> </p> <p> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Победителката стана омразна и на колегите си в шоуто. След заснемането на последния брой на шоуто, никой от тях не поздравил Сидония. </span></p>