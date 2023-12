Михайлов и той като ощипан: Все съм в на хората устата

След тирадата от Фейсбук постове, разкрития и обвинения между Николета, Алисия и Валери Божинов, Ники Михайлов и той се обади.

Националният вратар публикува многозначителен пост, намеквайки, че винаги ще бъде съден за нещо, видя HotArena.

„In the end, they’ll judge me anyway. So whatever“ – „В крайна сметка, каквото и да става, винаги ще ме осъдят. Така че - все тая“, написа футболистът в социалната мрежа.

А сестра му побърза да го подкрепи: „Точно така, брат ми, по-добре в на хората устата, отколкото в краката“.

Ясно е, че постът му е по повод скандалите около развода на Николета и Валери и появилите се слухове за връзка между него и Лозанова.

Любопитното в случая е, че от всички засегнати страни в скандала, Михайлов е най-малко обсъжданата личност.