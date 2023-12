Няма кой да плати премиерата на сексробинята Златка Най-голямата, най-скъпата, най-рекламираната, “the best of the best” филмова продукция, снимана у нас, няма пари! Оказа се, че премиерата на „Конан Варварина” излиза скъпичко на филмопроизводителите и те нямали пари да си платят масрафа. Дотам се е стигнало, че организаторите търсят пари за почерпката по време на премиерата, за храната и питиетата. https://hotarena.net/laifstail/nqma-koi-da-plati-premierata-narobinqta-zlatka HotArena.net HotArena.net 24423 Най-голямата, най-скъпата, най-рекламираната, “the best of the best” филмова продукция, снимана у нас, няма пари! Оказа се, че премиерата на „Конан Варварина” излиза скъпичко на филмопроизводителите и те нямали пари да си платят масрафа. Дотам се е стигнало, че организаторите търсят пари за почерпката по време на премиерата, за храната и питиетата.

<p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Най-голямата, най-скъпата, най-рекламираната, “the best of the best” филмова продукция, снимана у нас, няма пари! Оказа се, че премиерата на „Конан Варварина” излиза скъпичко на филмопроизводителите и те нямали пари да си платят масрафа.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Дотам се е стигнало, че организаторите търсят пари за почерпката по време на премиерата, за храната и питиетата.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Силно притеснена била и Русата Златка, която нямала търпение да се появи на големия екран. Плеймейтката постоянно се хвалела, че се е справила блестящо, макар злите езици да говорят, че си сричала репликите. </span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Всъщност Златка, която играе ролята на куртизантка на Конан, имала една-единствена реплика във филма.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Междувременно стана ясно, че продукцията изпитвала и други проблеми. Организаторите обещаваха, че самият Джейсън Момоа ще поязди кон пред Парламента ни, за да зарибява зрителите, а се оказа, че актьорът хал-хабер си нямал, че ще идва в България.</span></span></p>