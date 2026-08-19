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Нудистка ли стана Мис България? Венцислава се пусна без бански от плажа (HOT ФОТО)

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HotArena.net
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Нудистка ли стана Мис България? Венцислава се пусна без бански от плажа (HOT ФОТО)

HotArena.net
3122

Топ красавицата Венцислава Тафкова, която това лято откара по моретата, явно реши тотално да му отпусне края и захвърли долнище и горнище, за да усети автентично бриза по голото си тяло, пише Paparak.bg.

Мис България 2020 публикува кадър, на който позира с ефирна бежова рокля с гол гръб, но най-любопитното не е самата рокля, а това, което се вижда под нея. А то е – нищо!  Бански - няма. Бельо – няма. Гола плът? Оставяме на въображението ви да работи по темата.

Разбира се, тук не става въпрос за онзи старомоден нудизъм на неохраняем плаж с още една сурия голи хорица.

Това е новият, инфлуенсърски нудизъм, дами и господа! Нищо не се показва директно, а оставяш последователите само да довършат картинката. И накрая... give away за бански костюм!

Напоследък стана голям хит родните красавици да се надпреварват коя ще се съблече повече на плажа, като не една и две директно останаха както майка ги родила. Андреа, Ани Хоанг и Камелия наскоро показаха старомодните си аксесоари за нуди плаж, а именно – голи цици и дупе. Младото поколение фолк певици като Венцислава обаче демонстрират и другата страна на голотата – тази, която оставя по нещо и за въображението. Факт - класата никога не излиза от мода!!

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3 Коментара

Бивш от МВР76

преди 4 часа

Любима Моя Надежда Дойчева един ден ще пребъдеме в рая любима. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Бивш от МВР76

преди 4 часа

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА/КИ. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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Бивш от МВР76

преди 4 часа

!!! Надежда Дойчева, заради която съм бан от всички големи фб групи за София и организира протеста на Таки: ✔️Кандидат за кмет на район Люлин от ВМРО 2023 г. - партията на Карлос Контейнера. ✔️Администратор на повечето големи фейсбук групи в гр. София, сред които: „Забелязано в София“, „Люлин“, „Катастрофи в София“, „Илинден“, „Света троица“ и тн. В тези групи, публикации без нейно съгласие не могат да бъдат допуснати. !!!

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