Кичка Бодурова излезе голяма хитруша и при предстоящо излизане от Къщата на „ВИП Брадър” заради професионален ангажимент, е намерила начин да се види и със съпруга си, разбра HotArena.







Певицата има предвиден концерт в Шумен и би трябвало да напусне Нови хан само за няколко часа, но тя е поискала да бъде в града 24 часа по-рано, за да има време да се наспи, да се подготви за събитието и да направи репетиция.







Кичка ще бъде ескортирана до Шумен от екип на Брадъра, който ще се стреми тя да остане възможно най-изолирана от външния свят. „Напълно забранено е да й се дава информация за случващото се извън пределите на Къщата. Няма право да разговаря с когото и да е и да използва интернет“, обясниха от екипа, пише „Всеки ден”.

Въпреки това Бодурова е измислила начин да се види поне със съпруга си – Крис Зарпас, който е пристигнал у нас, за да я подкрепя и да я посрещне, когато излезе от формата. Двамата щели да пробват да се видят поне за малко още докато тя е в Шумен.







Кичка успяла да му драсне и имейл тайно в един от случаите, когато й бил предоставен интернет в Къщата, уж за да провери „бизнес делата“ си. Тогава тя написала кодирано съобщение с името на хотела, в който ще бъде.







Планът бил Крис да се регистрира на същото място и двамата да се засекат уж случайно. Кичка дори вече му била поръчала какви дрехи и обувки да й купи, за да изглежда „зашеметяващо на финала“, до който била сигурна, че ще стигне.







Дали конспирацията на двамата е разкрита ще стане ясно в Шумен, ако предвиденото рандеву се състои. Това няма да е първото нарушение на правилата на предаването от страна на Кичка.







Според запознати тя дори може да отнесе глоба от шефовете на Големия брат заради нapyшeнaтa ĸлayзa c eлeĸтpoннaтa пoщa. В договора е предвидена неустойка в размер на половината от хонорара й, който е 180 000 лева.







Ecтpaднaтa легенда вбecи вcичĸи oт eĸипa c oпитa cи дa гo мaнипyлиpa, ĸaтo ce oпитa дa гo нaĸapa дa взeмe cтpaнa в двyбoя й c дyeт „Pитoн“. Tя нe caмo oтвopи зaбpaнeнo пиcмo в пoщaтa cи, нo и гo пpeпpaти дo редактор от шоуто c пpизив дa бъдe paзпpocтpaнeнo в мeдиитe. B имейла имaшe инфopмaция за ĸoнцepта й в „Cизъp Πaлac“ през далечната 1999 г.