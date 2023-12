Певците на Лечев сложиха край на четвъртфинала в „Гласът на България“

След драматичните елиминации в отборите на Графа, Камелия и Поли Генова, дойде ред и на Иван Лечев да се раздели с един от талантите си в „Гласът на България“, видя HotArena.





След жестока битка от надпреварата отпадна Симона Захариева, а напред в състезанието рокаджията продължава с трио „Тринити“, Никола Здравков и Ния Петрова.





Първите, които се изправиха в битка за зрителския вот бяха „Тринити“. Гласовитите изпълнителки се представиха с парчето „Free Your Mind“. По думите на Поли, енергията им е била уникална, а Графа определи изпълнението им като взрив. Втора на сцената излезе Ния Петрова с парчето „Way Down we go“. Камелия и Поли не скриха възхищението си от тембъра на певицата, а Лечев пожела да свири с нея на една сцена.