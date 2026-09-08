По обвинение срещу Рая Пеева: Темида поряза Диана Димитрова

Темида поряза актрисата Диана Димитрова по делото й срещу Рая Пеева. Софийският районен съд отхвърли едно от обвиненията, които героинята от "Откраднат живот" отправя към щерката на известния български рок музикант и барабанист Пейо Пеев.

Това пише "България Днес", позовавайки се на източници, запознати с процеса, който ще започне чак на 3 декември.

Причините за късния старт на делото са няколко. Първо трябва да бъдат предявени всички материали по делото и на двете страни, а това все още не се е случило. Другата е, че актрисата няма адвокат, дори сама си е написала жалбата срещу Пеева. Не е ясно дали Димитрова, която се изявява и като художник, си е намерила защитник. Има и възможност тя да се представлява сама, но това е малко вероятно.

Магистратите порязват Димитрова в частта, в която тя отправя обвинения срещу Пеева за обиди, които обаче са изрязани от ефирното време на предаването "Хелс китчън" и трудно въобще биха били доказани. Не става ясно за какви точно обиди става въпрос, но това ще се разбере, когато започне процесът.

Запознати с казуса споделят, че изрязаните от ефир обиди и ругатни по адрес на Димитрова няма как да бъдат възстановени. Тези кадри в доста случаи не се пазят, а дори и да се окажат съхранени, то това са десетки часове на изрязани кадри, които ще бъдат прегледани изключително трудно.

Другите обвинения, отправени от Димитрова към Пеева, остават, защото са излъчени в национален ефир и стотици хиляди хора в цяла България са ги видели на живо и са ги чули. Това са квалификации като "пръдла" и "жертва", както и коментари за психическото състояние на Димитрова от страна на годеницата на Явор Бахаров.

Очаква се делото да стартира в началото на декември, когато ще стане ясно дали ще тръгне по същество, или ще има други проблеми, което не е изключено.

В жалбата на екранната д-р Зорница Огнянова от хитовия сериал "Откраднат живот" има единствено хронология на събитията в "Хелс китчън" - на обидите, отправени й от страна на Рая Пеева, която я нарича "пръдла", "жертва" и дори засяга психичното й здраве. Димитрова е предала на Темида и флашка със записи на отделни епизоди от кулинарното предаване, в които се разиграват грозните сцени между нея и Пеева.

Димитрова обаче въобще не пояснява как се е почувствала от изречените обиди - дали е изпитала срам, унижение, притеснение или каквото и да е било. Само изрежда нападките хронологично. Това само по себе си не е достатъчно. Очаква се, когато стартира процесът, Димитрова да трябва да поясни по какъв начин се е почувствала и дали това се е отразило на психическото й състояние.

За да се докаже причиняване на неимуществени вреди, за каквито най-вероятно ще претендира Диана Димитрова - психическо страдание, стрес, притеснение, безпокойство, самото наличие на обидни думи не е достатъчно. В правото е от съществено значение как тези думи са повлияли на вътрешния свят на пострадалия. Без описание на нейните чувства вредата остава абстрактна и трудно доказуема пред очите на Темида, коментират запознати.

Без изричното становище на Диана Димитрова не може да се разбере дали тя възприема изреченото просто като непристойни квалификации, или твърди, че срещу нея са разпространени конкретни лъжи, които умишлено петнят името й. Оценката за това дали е накърнено достойнството й по някакъв начин е субективен елемент, който тя самата трябва да заяви.

Красивата брюнетка е убедена, че "всеки носи отговорност за думите, които изрича, както и за поведението, което демонстрира публично".

Това няма да е първият път, в който красавицата ще стъпи в съдебна зала.

Преди време Димитрова даде на съд своя колега Юлиан Вергов за насилие. Красавицата твърди, че актьорът я е наритал на снимачната площадка.

Софийската градска прокуратура отказва да образува досъдебно производство, защото липсват достатъчно доказателства за извършено престъпление от страна на Вергов. След края на тази сага актьорът заведе дело срещу уж битата Димитрова за "обида и накърняване на доброто му име". Делото все още тече.

Разказ

"Аз съм добър и търпелив човек. Никога не съм смятала, че едно телевизионно състезание е причина да губя самообладание. Както бях казала, не спасяваме животи в "Пирогов". Но когато бъдат прекрачени границите на елементарното уважение, избирам да реагирам по законов ред", подчерта Димитрова пред "България Днес", след като пусна жалбата си срещу Пеева.

Още преди да напусне "Хелс китчън", актрисата заяви, че "няма да приеме публични унижения и внушения за себе си".

"Публични квалификации като "пръдла", "жертва" и твърдения за психичното ми състояние са неприемливи. Тези думи имат последствия", закани се Димитрова веднага след случката.