Райна пусна БОМБА във Фейсбук с 20 реда писмо! (Кълне се в кучетата си, че други известни дами са парцали, но не и тя)

Злепоставяща публикация по адрес на фолк певицата Райна, я накара да се разбеснее във Фейсбук - така, както никога до сега не го е правила, видя HotArena!
Вчера излезе информация, че македонското девойче работи като компаньонка в Доменикана. Разказът за новото амплоа на брюнетката е дело на човек, който е бил там и се кълне, че е станал свидетел как изпълнителката урежда „ангажиментите“ си.
Райна е прочела какво пише по неин адрес и избухна с дълъг роман, написан изцяло с главни букви, от който прозира каква емоционалност е вложила в изявлението, най-вече – гняв.
HotArena ще публикува изблиците на пайнерката едно към едно, без да редактира нищо по текста, който Пилето пусна в профила и официалната си страница във Фейсбук:
„...ИСКАМ ДА СЕ ОБЪРНА КЪМ ВСИЧКИ ВАС, ЗАЩОТО МНОГО МЕ ЗАБОЛЯ ОТ СТАТИЯ, НАЙ-ВЕРОЯТНО ПОРЪЧКОВА, КОЯТО УТРЕ ЩЕ ИЗЛЕЗЕ ЗА МЕН..
ЗАБОЛЯ МЕ, ЗАЩОТО ЗАСЯГА НАЙ-ФИНАТА ЧАСТИЦА В МЕН- ЧЕСТОЛЮБИЕТО И ГОРДОСТТА МИ.. ВСЕКИ, КОЙТО ПОНЕ МАЛКО ПОЗНАВА ХАРАКТЕРА МИ, ЗНАЕ, ЧЕ
ОЦЕЛЯВАМ САМА В ТОЗИ МАТЕРИАЛЕН СВЯТ..
ЗНАМ, ЧЕ МНОГО ХОРА ЩЕ СЕ РАДВАТ ДА ПРОЧЕТАТ ТОЛКОВА ГНУСНА И ПРОТИВНА СТАТИЯ ОТ 1-ТА СТРАНИЦА НА ЖЪЛТ ВЕСТНИК, НО ИСКАМ ДА ВИ УВЕРЯ, ЧЕ В ЖИВОТА СИ НИКОГА НЕ СЪМ ПОЗВОЛИЛА НА МЪЖ ДА РАЗПОЛАГА С ТЯЛОТО МИ, СРЕЩУ ФИНАНСОВИ ОБЛАГИ..
ЗА МЕН ПАРИТЕ НИКОГА НЕ СА БИЛИ ФАКТОР ЗА ЛЮБОВ,И ЖИВОТА МИ ДО МОМЕНТА Е КАТЕГОРИЧНИЯ ФАКТ ЗА ТОВА... ОТ 18-НА ГОДИШНА СЪМ НЕЗАВИСИМА И САМОСТОЯТЕЛНА, И НИКОГА НЕ СЪМ ИМАЛА ОТНОШЕНИЯ С МЪЖЕ, КОИТО МЕ \'\'ИМАТ\'\' СРЕЩУ ПАРИ..
..НА ТЕЗИ, КОИТО СЪЗДАДОХА ТОЗИ МАТЕРИАЛ ИМ ПОЖЕЛАВАМ ДА ЧУВАТ ТЕЗИ НЕЩА ЗА ДЕЦАТА СИ, И ДА ЧУВСТВАТ ОНОВА, КОЕТО РОДИТЕЛИТЕ МИ СА ДЛЪЖНИ ДА СЛУШАТ ЗА ДЕТЕТО СИ...
БАБА ВАНГА ГО Е КАЗАЛА, ГОСПОД ЗАБАВЯ, НО НЕ ЗАБРАВЯ..КЪЛНА СЕ В НАЙ-СВЯТОТО СИ НЕЩО, В ИМЕТО МИ, ДАДЕНО ОТ ВАНГА, В КУЧЕТАТА МИ, МОЯ ЖИВОТ, РОДИТЕЛИТЕ МИ, МЕЧТИТЕ СИ, ВСИЧКО, КОЕТО ЗА МЕН ИМА СМИСЪЛ, ЧЕ
НИКОЙ, НИКОГА НЕ Е ИМАЛ ТЯЛОТО И ЧЕСТТА МИ СРЕЩУ ХОНОРАР..
И ТОВА НЕ Е ОПРАВДАНИЕ, А МОЩЕН ИЗРАЗ НА ГНЕВА МИ СРЕЩУ ТАЗИ НЕСПРАВЕДЛИВОСТ, И СРЕЩУ КОЯТО НЕ МОГА ДА ЗАМЪЛЧА ...
НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ПАРЦАЛИ СЕ РЕКЛАМИРАТ КАТО ГРАНД-ДАМИТЕ В ОБЩЕСТВОТО, А МЕН, КОЯТО ЦЯЛ ЖИВОТ СЪМ СИ ИЗКАРВАЛА ЧЕСТНО ПАРИТЕ - НАПРАВИХТЕ НАЙ-ЕВТИНИЯ ПАРЦАЛ ???
-КАК ВИ ГО ПОЗВОЛИ СЪВЕСТТА ??? ВЯРВАМ, ЧЕ ИМА ХОРА, КОИТО ЩЕ МЕ ПОДКРЕПЯТ ВЪВ ВОЙНАТА, КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНА С ТЕЗИ, КОИТО РЕШИХА, ЧЕ МОГАТ ДА СЕ ГАВРЯТ С ЖИВОТА МИ, И ТОЗИ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ..
ЩЕ ДАМ ВСИЧКИТЕ СИ СПЕСТЯВАНИЯ ЗА ТЕЗИ 15 ГОДИНИ, НО ЩЕ СЪДЯ ДО ДУПКА ТОВА ЖАЛКО ИЗДАНИЕ..
РАЗПОЛАГАМ С ВСИЧКИ ФАКТУРИ ОТ ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНЦИИ, СПЕСТЯВАНИЯ, ХОНОРАРИ ОТ 4-ри РИАЛИТИ ФОРМАТА, ДАНЪЧНИ РЕВИЗИИ И ПР. , С КОИТО ЩЕ ДОКАЖА, ЧЕ ВСИЧКО СИ ПЛАЩАМ САМА И НЯМА ДА ВИ ПОЗВОЛЯ ПОВЕЧЕ УНИЖЕНИЯ..
ТОЗИ ПЪТ СТЪПИХТЕ НА КРИВО! МОЛЯ ТЕЗИ, КОИТО МЕ ОБИЧАТ ДА НЕ КУПУВАТ ТОЗИ ПАРЦАЛ..“