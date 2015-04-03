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Райна пусна БОМБА във Фейсбук с 20 реда писмо! (Кълне се в кучетата си, че други известни дами са парцали, но не и тя)

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Райна пусна БОМБА във Фейсбук с 20 реда писмо! (Кълне се в кучетата си, че други известни дами са парцали, но не и тя)
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Злепоставяща публикация по адрес на фолк певицата Райна, я накара да се разбеснее във Фейсбук - така, както никога до сега не го е правила, видя HotArena!

 

Вчера излезе информация, че македонското девойче работи като компаньонка в Доменикана. Разказът за новото амплоа на брюнетката е дело на човек, който е бил там и се кълне, че е станал свидетел как изпълнителката урежда „ангажиментите“ си.

 

Райна е прочела какво пише по неин адрес и избухна с дълъг роман, написан изцяло с главни букви, от който прозира каква емоционалност е вложила в изявлението, най-вече – гняв.

 

HotArena ще публикува изблиците на пайнерката едно към едно, без да редактира нищо по текста, който Пилето пусна в профила и официалната си страница във Фейсбук:

 

 

„...ИСКАМ ДА СЕ ОБЪРНА КЪМ ВСИЧКИ ВАС, ЗАЩОТО МНОГО МЕ ЗАБОЛЯ ОТ СТАТИЯ, НАЙ-ВЕРОЯТНО ПОРЪЧКОВА, КОЯТО УТРЕ ЩЕ ИЗЛЕЗЕ ЗА МЕН..

 

ЗАБОЛЯ МЕ, ЗАЩОТО ЗАСЯГА НАЙ-ФИНАТА ЧАСТИЦА В МЕН- ЧЕСТОЛЮБИЕТО И ГОРДОСТТА МИ.. ВСЕКИ, КОЙТО ПОНЕ МАЛКО ПОЗНАВА ХАРАКТЕРА МИ, ЗНАЕ, ЧЕ

 

ОЦЕЛЯВАМ САМА В ТОЗИ МАТЕРИАЛЕН СВЯТ..

 

ЗНАМ, ЧЕ МНОГО ХОРА ЩЕ СЕ РАДВАТ ДА ПРОЧЕТАТ ТОЛКОВА ГНУСНА И ПРОТИВНА СТАТИЯ ОТ 1-ТА СТРАНИЦА НА ЖЪЛТ ВЕСТНИК, НО ИСКАМ ДА ВИ УВЕРЯ, ЧЕ В ЖИВОТА СИ НИКОГА НЕ СЪМ ПОЗВОЛИЛА НА МЪЖ ДА РАЗПОЛАГА С ТЯЛОТО МИ, СРЕЩУ ФИНАНСОВИ ОБЛАГИ..

 

ЗА МЕН ПАРИТЕ НИКОГА НЕ СА БИЛИ ФАКТОР ЗА ЛЮБОВ,И ЖИВОТА МИ ДО МОМЕНТА Е КАТЕГОРИЧНИЯ ФАКТ ЗА ТОВА... ОТ 18-НА ГОДИШНА СЪМ НЕЗАВИСИМА И САМОСТОЯТЕЛНА, И НИКОГА НЕ СЪМ ИМАЛА ОТНОШЕНИЯ С МЪЖЕ, КОИТО МЕ \'\'ИМАТ\'\' СРЕЩУ ПАРИ..

 

..НА ТЕЗИ, КОИТО СЪЗДАДОХА ТОЗИ МАТЕРИАЛ ИМ ПОЖЕЛАВАМ ДА ЧУВАТ ТЕЗИ НЕЩА ЗА ДЕЦАТА СИ, И ДА ЧУВСТВАТ ОНОВА, КОЕТО РОДИТЕЛИТЕ МИ СА ДЛЪЖНИ ДА СЛУШАТ ЗА ДЕТЕТО СИ...

 

БАБА ВАНГА ГО Е КАЗАЛА, ГОСПОД ЗАБАВЯ, НО НЕ ЗАБРАВЯ..КЪЛНА СЕ В НАЙ-СВЯТОТО СИ НЕЩО, В ИМЕТО МИ, ДАДЕНО ОТ ВАНГА, В КУЧЕТАТА МИ, МОЯ ЖИВОТ, РОДИТЕЛИТЕ МИ, МЕЧТИТЕ СИ, ВСИЧКО, КОЕТО ЗА МЕН ИМА СМИСЪЛ, ЧЕ

 

НИКОЙ, НИКОГА НЕ Е ИМАЛ ТЯЛОТО И ЧЕСТТА МИ СРЕЩУ ХОНОРАР..

 

И ТОВА НЕ Е ОПРАВДАНИЕ, А МОЩЕН ИЗРАЗ НА ГНЕВА МИ СРЕЩУ ТАЗИ НЕСПРАВЕДЛИВОСТ, И СРЕЩУ КОЯТО НЕ МОГА ДА ЗАМЪЛЧА ...

 

НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ПАРЦАЛИ СЕ РЕКЛАМИРАТ КАТО ГРАНД-ДАМИТЕ В ОБЩЕСТВОТО, А МЕН, КОЯТО ЦЯЛ ЖИВОТ СЪМ СИ ИЗКАРВАЛА ЧЕСТНО ПАРИТЕ - НАПРАВИХТЕ НАЙ-ЕВТИНИЯ ПАРЦАЛ ???

 

-КАК ВИ ГО ПОЗВОЛИ СЪВЕСТТА ??? ВЯРВАМ, ЧЕ ИМА ХОРА, КОИТО ЩЕ МЕ ПОДКРЕПЯТ ВЪВ ВОЙНАТА, КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНА С ТЕЗИ, КОИТО РЕШИХА, ЧЕ МОГАТ ДА СЕ ГАВРЯТ С ЖИВОТА МИ, И ТОЗИ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ..

 

ЩЕ ДАМ ВСИЧКИТЕ СИ СПЕСТЯВАНИЯ ЗА ТЕЗИ 15 ГОДИНИ, НО ЩЕ СЪДЯ ДО ДУПКА ТОВА ЖАЛКО ИЗДАНИЕ..

 

РАЗПОЛАГАМ С ВСИЧКИ ФАКТУРИ ОТ ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНЦИИ, СПЕСТЯВАНИЯ, ХОНОРАРИ ОТ 4-ри РИАЛИТИ ФОРМАТА, ДАНЪЧНИ РЕВИЗИИ И ПР. , С КОИТО ЩЕ ДОКАЖА, ЧЕ ВСИЧКО СИ ПЛАЩАМ САМА И НЯМА ДА ВИ ПОЗВОЛЯ ПОВЕЧЕ УНИЖЕНИЯ..

 

ТОЗИ ПЪТ СТЪПИХТЕ НА КРИВО! МОЛЯ ТЕЗИ, КОИТО МЕ ОБИЧАТ ДА НЕ КУПУВАТ ТОЗИ ПАРЦАЛ..“

 

 

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9 Коментара

prava e

преди 8 години

parcali za vsi4ki pleimeitki, kurvi evtini i pevici kato anita adriana ana maria i t.n

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zull

преди 8 години

доста противна дебела лелка. незнайно защо крие циганския си произход..

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f

преди 8 години

Е! Какво ще каже! Много ясно, че след като е положила толкова усилия, за да си прикрие следите и е отишла толкова далеч, за да се скрие от българите, правейки това и е казала, да не й дават клиенти българи именно за да не излезе истината, много ясно, че сега няма да каже - да, правя го. Логично беше, че ще излезе с изявление във Фейса, че уж е много гневна и за да се защити, защото много хора ще повярват, че ако реагира и е ядосана, е ядосана именно заради обвинението. Всъщност е ядосана, че са я спипали, въпреки толкова усилия да не се разкрие.

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ие

преди 8 години

Между другото атаката е най-сигурното доказателство, че е виновна. Затова скача да набеждава други, че други го били правили, за да отвлече вниманието от себе си. Щом човек се защитава обвинявайки други, значи ясна е работата.

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ели

преди 8 години

N e govorete za horata zakoito nqmate nikakva qsna predstava!Raina vinagi se e otlichavala ot ostanalite tochno po tova che ne razchita na finansovo krasivi maje!Hodi na pochivki da izkarva pari za tova no neini ne chujdi specheleni po nachin po koito kolejkite i go pravqt kade vidimo i kade ne!Estestveno che shte se zashtiti normalno e roditelite i chetat tova i ne samo te a i takiva kato vas komentirashite da si chesshat ezicite govorqt bezumici!Vijte nqkoe intervio ili pusnete nqkoi klip i vijte razlikata i togava komentiraite!Aman ot razbirachi..

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milla76

преди 8 години

Гузен негонен бяга......

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jenn

преди 8 години

По принцип никога не бих си помислила такова нещо за Райна, но фактът, че се чуства толкова засегната и гевна, че и 100 реда пост, обяснения от 1001 нощ ме карат да се замисля дали наистина „гузен негонен бяга“... В правото си е да се защити и отрече информация, но емоцията, която влага да се изкара светица ми идва в повече и съответно се чудя дали наистина няма НЕЩО вярно в това. Като популярна личност би трябвало да е наясно с това, че жълтата преса и сайтовете ще пишат за нея. (Не ги защитавам, но е факт.) Още повече, че това се случва доста рядко (за разлика от някои други личности, които са навсякъде по всяко време).

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1111

преди 8 години

Кога точно Райна стана дебела бе, келеши с изкривено съзнание. То се вижда, че е свястна, просто е обидена

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кака Пена

преди 8 години

Да се сърди на себе си. Кой, ако не тя самата е предоставила тези снимки на медиите. Реакцията на хората е породена от провокативните снимки. Много хора ходят на почивка, по заведения и плажове, но не се чекнат и протягат за снимки.

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