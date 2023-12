Рапърът Кристо окуражи бившето си гадже Кристин Илиева след катастрофата с Дивна: Бурите не продължават вечно! (СНИМКИ)

На 12 март Дивна спретна зверска катастрофа, при която пострада нейна приятелка. Няколко дни от коментар под публикация, стана ясно, че момичето, което певицата е возило в бившето гадже на рапъра Кристо, напомня HotArena.

Красивата моделка и певецът имаха 3-годишна връзка, която приключи в средата на миналата година. Тъй като се взели още когато тя била ученичка и всичко между тях изглеждало сериозно, семействата им очаквали да стигнат до сватба. А и на Кристо му било време, тъй като бил с 14 години по-голям от хубавицата, която завърши средното си образование преди близо 2 години.

Решението за раздяла дошло от самата Кристин, на която й бил омръзнал постоянния контрол, който рапърът й налага. Той доста ревнувал, тъй като на нея и се е налагало да пътува често извън работа покрай модните си ангажименти. Колкото повече пораствала, тя разбирала, че приятелят й се опитва да бъде властен над нея и да й налага по какъв начин да живее живота си.

Говореше се, че Кристо е изпаднал в депресия след разлъката, тъй като самият той не е очаквал такъв развой на отношенията им.

След катастрофата с Дивна стана ясно, че единият крак на Кристин е сериозно пострадал и ще бъде подложена на серия от операции. Нуждае се и от даряване на кръв, както писахме по-рано. Кристо също се опитва да помага за възстановяването на бившата си приятелка, макар и от разстояние – той също сподели поста за дарителската кампания, а няколко дни по-рано е посветил арт колаж на Кристин, който гласи: „Storms don’t last forever. Be strong! You can do this, Christine Ilieva!”. Недоумяваме защо се обръща към нея на английски, след като и двамата са от български произход, но все пак преводът означава, че бурите не продължават вечно и отминават. „Бъди силна, ти го можеш“, продължава пожеланието си певецът.

Същевременно той показва, че не е потънал напълно в притеснения за красавицата. Покрай тях си публикува добре обработени фотоси, на които позира на фона на най-различни приказни гледки. Не пропуска да напомни и за предстоящия си музикален проект, който изглежда скоро ще пусне.