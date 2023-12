Същества от третия пол си скубаха перуките заради корона (Всичко за скандала)

Топ травеститът Елза Парини направи на пух и прах по-младата си колежка Дженифър Бенедикшън , известна като българската Кончита Вурс , научи HotArena.



Двете дами си спретнаха епична битка в столичен бар. На сцената Елза и Дженифър стигнаха до пряк двубой, в който всичко им бе позволено. Двете яростно си скубеха перуките. Докато на финала екстеншъните им изпопадаха на земята.



Повод за раздора между Парини и Бенедикшън се оказаха пиперливи постове във фейсбук . „Утре ще извадим баба ви Елза Парини от старческия доим на забравата. Очакваме разбира се и всички нейни живи набори“ , написа Дженифър . От своя страна Парини публикува провокативни постове. В единия тя се провъзгласи за „Мис Дълбоко гърло“ . Неизменният хаштаг се „баба тайфун“ , а девизът на най- видния травестит на републиката е, че човек и добре да живее някой ден среща Елза Парини .



Парини , която има 25 годишна сценична кариера зад гърба си направи своят грандиозен гиг на сцената на клуб One To One снощи. „Конфликтът“ идва от там, че Бенедикшън е лице на заведението, a присъствието на Елза неимоверно „натопорчи“ атмосферата в столичния клуб. Стъпването на наричаната шеговито „баба“ Елза в популярния клуб, не застраши позицията на Дженифър в заведението.



Всички от обкръжението на двете Драг Кралици тръпнаха в очакване на този петъчен сблъсък. Според наблюдатели на нощния живот в столицата, макар и да се държали приятелски, когато се срещат, двете звезди на клубната сцена хич не се обичали.



Парини лицемерно целувала по бузата Бенедикшън , но тайничко я кълняла и завиждала за грациозната й фигура, от другата страна чувства не били по-различни, шушукат клюкарките. Дженифър истински завиждала на известността и рутината на „баба си“ и всячески мечтаела да я измести.

Лицемерно или не, двете звезди се нсъбраха на сцената, пише „Телеграф“ .