Шеф Манчев закъса за пари, харчи от спестяванията си за екскурзия до Малдивите

Финансовата криза, породена от пандемията от коронавирус, удари и най-популярният готвач у нас – шеф Иван Манчев. Майсторът на черпака, който коли и беси в кулинарното шоу „Черешката на тортата” и „Кошмари в кухнята” по Нова телевизия разчитал на спестяванията, които натрупал преди Ковид-19 да удари ресторантьорския бранш през пролетта, научи HotArena.



Корона кризата не подминала и неговите заведения. Шеф Манчев притежава два ресторанта под наем в София и един на морето – в Свети Влас. В момента работело само едно от заведенията в столицата, като предлагало храна за вкъщи, а оборотът му бил драстично по-слаб от този, които имал преди пандемията. Спадът бил с над 85%. Ресторантът от няколко месеца работел на пълна загуба, но въпреки това страшилището от „Кошмари в кухнята” не пускал кепенците, за да не го забравят клиентите.



Макар че публично се кълне, че бизнесът му яко е зациклии, шеф Манчев е прекарал новогодишните празници на Малдивите в компанията на последната си изгора Ива. Топ кулинарят обаче се възползвал от екскурзиите на промоция, които предлагали туроператорит. Манчев отпрашил на тузарската екскурзия с приятелката си благодарение на парите, които кътал в банка.



След развода си с дългогодишната си спътница в живота Марина и майка на двете им деца Виктория и Христо, Манчев им остави тузарския си апартамент и заживя под наем. Двамата с Ива обитавали къща в Бояна срещу месечен наем от 1200 лв. Той продължавал да шофира 15-годишния си джип „Мерцедес ML”, но неотдавна кулинарят направи щедър подарък на 19-годишния си наследник. Христо имал книжка от 2 месеца, но вече карал нов луксозен всъдеход. Момчето, което беше абитуриент миналата пролет, е получило баровския подарък от татко си по случай успешното изкарване на шофьорските курсове. Шеф Манчев имал пълно доверие в шофьорските умения на наследника си и твърди, че му е поверил мощната машина, защото лично го е учил да шофира много преди да изкара официален документ.



Злите езици обаче шушукат, че основната причина за шокиращата щедрост на водещия на „Черешката на тортата” е гузна съвест. Наследникът на Манчев – Христо, е известен с луксозния си начин на живот. Миналата година той посрещна 18-ия си рождения си ден в Слънчев бряг, като черпеше с шампанско всички посетители в един от най-оборотните клубове край морето. За финал на партито пък Христо се наслаждаваше на специално организирана заря в негова чест.



Както е известно, през лятото на 2019-а готвачът се раздели скандално със съпругата си Марина след 18 години брак, защото забремени любовницата си Цветомила. Законната половинка на Манчев дълги гoдини ce зaнимaвaшe c pъĸoвoдeнeтo нa чacт oт pecтopaнтитe нa ĸyлинapя и бe cъдpyжниĸ във фиpмитe мy. В рамките само на 3 месеца готвачът успя да се разведе, да стане татко за трети път и да се раздели с майката на най-малкото си дете, заради която се разведе. Романсът на Манчев с варненката Цветомила бе кратък и той заряза с пеленаче на ръце два месеца след раждането на сина им Александър. Днес палавият кулинар е щастливо обвъзран с майката на гаджето на сина си – бизнесдамата Ива. C нacтoящaтa му изгoрa oчeвиднo ca нa eднa и cъщa вълнa и oбичaт нoщния живoт и cкъпитe курoрти. Пoкрaй нoвaтa cи приятeлкa Мaнчeв cмeнил кoрeннo и cрeдaтa cи. Вeчe чecтo мoжe дa бъдe зaбeлязaн в кoмпaниятa нa фoлк пeвицaтa Aнeлия, кoятo e cрeд нaй-близкитe приятeлки нa любимaтa му Ивa. Зaрaди нeя тoй дoри ce вля в Бялoтo брaтcтвo и през лятото бe зaceчeн дa тaнцувa пaнeвритмия зaeднo c пocлeдoвaтeлитe нa Пeтър Дънoв нa Рилcкитe eзeрa, писа Уикенд.