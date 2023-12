Щерката на Брендо отпразнува рожден ден! (Уникални снимки)

Дни преди Евелин Банев - Брендо да издаде своята първа книга, голямата му дъщеря Александра навърши 21 години, узна HotArena!

Александра Банева отпразнувала рожденият си ден в домашна обстановка в компанията на своята майка, сестра и леля, с които живеят заедно в Лондон.

По снимката разбираме, че е получила ръчно приготвена изненада –два мъфина със свещички. Това показа сама малката й сестра Лара в личния си профил в социалната мрежа с мило обръщение: „Тhe best thing about memories... is making them“ (Най хубавто на спомените... ние ги правим) .

Хубавицата Алекс следва разследваща журналистика в университета в Уестминстър на Острова, а в свободното си време се занимава с моделство.