Секссимвол от Листопад взриви Best Model of the World Пловдивчанки от 16 до 86 г. плакнаха очи в турския актьор Толга Карел, изиграл ролята на Оуз от телевизионния сериал Листопад, който бе най-голямата звезда на конкурса Best Model of the World, който се проведе снощи под Тепетата. Дамската половина на публиката в Античния театър аплодираше повече синеокия турчин, отколкото кандидатите за титлите. https://hotarena.net/laifstail/simvol-ot-listopad-vzrivi-best-model-of-the-world HotArena.net HotArena.net 46578 Пловдивчанки от 16 до 86 г. плакнаха очи в турския актьор Толга Карел, изиграл ролята на Оуз от телевизионния сериал Листопад, който бе най-голямата звезда на конкурса Best Model of the World, който се проведе снощи под Тепетата. Дамската половина на публиката в Античния театър аплодираше повече синеокия турчин, отколкото кандидатите за титлите.

<p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Пловдивчанки от 16 до 86 г. плакнаха очи в турския актьор Толга Карел, изиграл ролята на Оуз от телевизионния сериал "Листопад", който бе най-голямата звезда на конкурса "Best Model of the World", който се проведе снощи под Тепетата.</span></span></p> <p> </p> <p> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Дамската половина на публиката в Античния театър аплодираше повече синеокия турчин, отколкото кандидатите за титлите.</span></p> <div id="cke_pastebin"> <div> </div> <div> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">След контурса Карел бе заграден от тълпи почитателки. А преди това, по време на рекламните паузи, около него бе опашка от желаещи да се снимат и да получат автографи. </span></div> <div> </div> <div> </div> <div> <font class="Apple-style-span" face="verdana, geneva, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px; ">Още един гост от Турция блесна на събитието. </span></font><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Екранната майка на Къванч Татлъту, който се прослави у нас с ролята на Мехмет от сериала "Перла", Лейди Гюнгьор Байрак.</span></div> <div> </div> <div> </div> <div> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Българката Ива Атанасова и сърбинът Даниел Михайлович спечелиха тазгодишното издание на конкурса "Best Model of the World".</span></span></div> <div> </div> <div> </div> <div> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Победителите получиха по 10 хиляди евро и договор с международна модна агенция. </span></span></div> <div> </div> <div> </div> <div> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">На второ място журито класира Гунай Мусаева от Азербайджан и Сонгюл Ерол от Турция, трети останаха Анахи Роблес от Мексико и Алекс Прунес от Испания. </span></span></div> <div> </div> <div> </div> <div> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Короните на призьорите в конкурса връчиха победителите от предишното издание на "Best Model of the World" Аиша Дико от Мали и Еркан Мерик от Турция.</span></div> <div> </div> <div id="cke_pastebin"> </div> <div id="cke_pastebin"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Освен моделите, на сцената на Античния театър се появиха и седемте братя от "Los Vivancos", който очароваха публиката с невероятни фламенко танци.</span></div> <div> </div> </div>