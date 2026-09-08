Синът на порнозвездата Диана Габровска развинти "Барселона" (СНИМКИ)

Синът на Диана Габровска за пореден път смая футболния свят. Този път жертва падна "Барселона" - с два гола и три асистенции Пламен развинти именития си противник и го отстрани на полуфинала на изключително силен турнир по футбол с новия си клуб на испанска земя.

След като цялото семейство се премести да живее в Барселона преди броени дни, за което "България Днес" писа, дойде ред и на първия футболен турнир, в който Пламен взема участие. Той е с новия му тим "Кастелдефеис", където веднага е приет да тренира след десетките купи и призове за голмайстор на различни надпревари по света и у нас.

Преди мача с децата на "Барселона"

След като елиминира "Барселона" на полуфинала, на финала Пламен също нанизва два гола срещу друг силен каталунски тим, прави асистенция за третия гол и отборът му печели убедително с 3:1. Така синът на Диана Габровска печели първата си купа в Испания още на първия си турнир и само след седмица тренировки с новите си съотборници, които скандират името му след триумфа и му дават възможност първи да вдигне купата след финала. Талантливият футболист (2015) вече тренира и с по-големия набор 2014.

Диана Габровска и мъжът й Тони започнаха нов живот в Барселона със синовете си

Така животът и перспективите за Пламен Габровски се променят тотално, а от днес започва да учи и в ново училище в Барселона.

Пламен триумфира в Испания

"Няма как да сме по-горди! За да стигнем дотук, стои много труд, лишения, тренировки и желание. Всички оставихме познатото зад гърба си, започнахме отначало. Да гледаме как нашето дете излиза на терена в Испания и се бори, вярва и постига е чувство, което трудно може да се опише с думи", споделя щастливата Диана.

Пламен е сред талантливите и перспективни млади футболисти у нас и бе желан от "Олимпиакос", "Бешикташ" и "Галатасарай", а след триумфа над "Барса" и други испански колоси в детския футбол интересът към него нараства неимоверно. Въпросът е кой ще успее да се пребори за подписа на голмайстора.

Подобна е и битката на треньори, мениджъри и агенти за брата на Пламен Антоний, който започна тренировки в същия испански тим, но за набор 2013 г. и го очакват много труд и тренировки.