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Синът на порнозвездата Диана Габровска развинти "Барселона" (СНИМКИ)

https://hotarena.net/laifstail/sinat-na-pornozvezdata-diana-gabrovska-razvinti-barselona-snimki HotArena.net
Румен Димитров
308
Синът на порнозвездата Диана Габровска развинти "Барселона" (СНИМКИ)

Румен Димитров
308

Синът на Диана Габровска за пореден път смая футболния свят. Този път жертва падна "Барселона" - с два гола и три асистенции Пламен развинти именития си противник и го отстрани на полуфинала на изключително силен турнир по футбол с новия си клуб на испанска земя.

След като цялото семейство се премести да живее в Барселона преди броени дни, за което "България Днес" писа, дойде ред и на първия футболен турнир, в който Пламен взема участие. Той е с новия му тим "Кастелдефеис", където веднага е приет да тренира след десетките купи и призове за голмайстор на различни надпревари по света и у нас.

Преди мача с децата на "Барселона"

След като елиминира "Барселона" на полуфинала, на финала Пламен също нанизва два гола срещу друг силен каталунски тим, прави асистенция за третия гол и отборът му печели убедително с 3:1. Така синът на Диана Габровска печели първата си купа в Испания още на първия си турнир и само след седмица тренировки с новите си съотборници, които скандират името му след триумфа и му дават възможност първи да вдигне купата след финала. Талантливият футболист (2015) вече тренира и с по-големия набор 2014.

Диана Габровска и мъжът й Тони започнаха нов живот в Барселона със синовете си

Така животът и перспективите за Пламен Габровски се променят тотално, а от днес започва да учи и в ново училище в Барселона.

Пламен триумфира в Испания

"Няма как да сме по-горди! За да стигнем дотук, стои много труд, лишения, тренировки и желание. Всички оставихме познатото зад гърба си, започнахме отначало. Да гледаме как нашето дете излиза на терена в Испания и се бори, вярва и постига е чувство, което трудно може да се опише с думи", споделя щастливата Диана.

Пламен е сред талантливите и перспективни млади футболисти у нас и бе желан от "Олимпиакос", "Бешикташ" и "Галатасарай", а след триумфа над "Барса" и други испански колоси в детския футбол интересът към него нараства неимоверно. Въпросът е кой ще успее да се пребори за подписа на голмайстора.

Подобна е и битката на треньори, мениджъри и агенти за брата на Пламен Антоний, който започна тренировки в същия испански тим, но за набор 2013 г. и го очакват много труд и тренировки.

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4 Коментара

Бивш от МВР76

преди 12 минути

Чист Смрадлив Циганин надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(типично циганска черта) къде само майка му и баща му не са Гнусни Мангали е от фракцията "лофци на педофили". Хваща "педофили". За отмъщение. Заради уронване на нейното болно его у сатанинското интернет пространство. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай инастоящ евангелист.

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ПУКНИ УМРИ МАНГАЛКО.

преди 12 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА/КИ. Ето я Гнусната и Миризлива Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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ПУКНИ УМРИ МАНГАЛКО.

преди 12 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА/КИ. Ето я Гнусната и Миризлива Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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ПУКНИ УМРИ МАНГАЛКО.

преди 11 минути

!!! Надежда Дойчева, заради която съм бан от всички големи фб групи за София и организира протеста на Таки: ✔️Кандидат за кмет на район Люлин от ВМРО 2023 г. - партията на Карлос Контейнера. ✔️Администратор на повечето големи фейсбук групи в гр. София, сред които: „Забелязано в София“, „Люлин“, „Катастрофи в София“, „Илинден“, „Света троица“ и тн. В тези групи, публикации без нейно съгласие не могат да бъдат допуснати. !!!

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