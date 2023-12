Слави лъсна дибидюс! Странен татус „краси“ плещите му: Аз идвам и водя ада след себе си (СНИМКИ в галерия)

Слави Трифонов е нашарил плещите си с гигантска рисунка, изобразяваща готически конник, размахал нож и ятаган. С големи букви е изписано „No mercy” („Без милост”), а над цялата рисунка се разчита татуирания надпис „I am coming and hell coming with me” („Аз идвам и водя ада след себе си”), видя HotArena.

Това става ясно от уникални снимки, които самия Слави Трифонов публикува в книга с негови интервюта. Томчето „За мен е чест” от няколко дни се продава в книжарниците. Книгата представлява 50 часа разговори, които Дългия е водил с главния си сценарист Иво Сиромахов в последната година. Това са негови размишления за живота и шоубизнеса, които в общи линии зрителите чуват всяка вечер в шоуто му, пише „Всеки ден“.

По-интересни обаче са някои от личните фотографии, които Слави е поместил. Без съмнение най-удивителни са кадрите на голата му гърбина. Слави позира съблечен до кръста, за да покаже и татусите по ръцете и гърдите си. Нарисувани са дракони-чудовища. Според източник на „Всеки ден” Трифонов е избродирал рисунките през 2011 г., когато бе последното му турне „No Mercy”. До този момент обаче той не бе показвал публично татуировките си.

От книгата не става ясно дали изображенията са постоянни, или временни. Според близки до Слави обаче татуировките са перманентни и той до ден-днешен ги носи с гордост. „Не ме питай какво означават тези надписи за мен. Нещо много лично са. Така ги почувствах в един момент”, уточнява Дългия.