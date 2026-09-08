Топлес на яхта! Кой снима Мис България в гръб насред Гърция? (ФОТО)

Венцислава Тафкова пак е в Гърция, пак е по море и пак намери начин снимката й да не мине просто като поредния летен кадър, видя Paparak.bg.

Мис България 2020 Венцислава Тафкова се пусна от яхта, снимана в гръб, с бяла рокля, смъкната така, че ясно се вижда голият й гръб. А какво има отпред – не е ясно, но със сигурност няма горнище. Има ли разлика в тена, също остава загадка, но по-голямата енигма тук е друга.

По-любопитно е – кой стои зад обектива?

Снимката очевидно не е селфи, а Тафкова изглежда заснета в доста интимен момент насред морето.

Факт е, че това лято изпълнителката на „Совалката“ и „Малък си за мен“ прекарва подозрително много време в южната ни съседка. Ако съдим по снимките й, Гърция вече й е почти като втори адрес – плажове, луксозни хотели, морски гледки...

Този път Тафкова явно е решила да разнообрази плажовете и хотелските тераси с яхта. А там, далеч от любопитните погледи на плажа, човек спокойно може да помисли и за равен тен – без излишни следи от бански по някои места.

Все пак Мис България знае как да провокира аудиторията си, оставяйки по нещо и за въображението.