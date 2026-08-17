Троен семеен празник! Мария посрещна именния си ден с Теодор и Марая на Корфу (СНИМКИ) https://hotarena.net/laifstail/troen-semeen-praznik-mariya-posreshtna-imenniya-si-den-s-teodor-i-maraya-na-korfu-snimki HotArena.net

Попфолк звездата Мария посрещна именния си ден на едно от най-красивите места в Гърция – остров Корфу. Певицата продължава лятната си ваканция в компанията на съпруга си Теодор Петков, а за Голяма Богородица към семейната идилия се присъедини и дъщеря ѝ Марая.

От кадрите от Корфу личи, че майка и дъщеря са заложили на елегантни визии - Мария е в черна рокля с ефектно деколте, а Марая - в къса бяла рокля и миниатюрна чанта в бордо. Двете позират една до друга и за пореден път демонстрират колко близка е връзката помежду им.

Майка и дъщеря са в перфектна форма и със сигурност в южната ни съседка смятат, че двете са сестри.

За Мария лятото се оказа наситено с пътешествия. След поредица от красиви дестинации с Теодор сега двамата се наслаждават на Средиземноморието, а Корфу се оказа и мястото, на което Мария събра любимия мъж и любимото си момиче за своя празник.

И ако съдим по усмивките от семейните кадри, за певицата едва ли е имало по-хубав начин да отбележи имения си ден.

Честит имен ден на Мария! Пожелаваме й да е все така успешна певица и номер 1 в бранша!