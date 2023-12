Виж кои са най-еротичните секси модели (СНИМКИ) Те са убийствено секси! Еротика, сексуалност и перверзни мисли пърхаха около момичета на конкурса Best Erotic Model 2011 – единственото състезание, което може да ти напълни както душата, така и главата с мръсни мисли. Вчера в клуб Mascara се проведе най-горещото шоу и HotArena.net – най-горещата медия, не го пропусна. https://hotarena.net/laifstail/vij-koi-sa-naierotichnitei-modeli-snimki HotArena.net HotArena.net 119329 Те са убийствено секси! Еротика, сексуалност и перверзни мисли пърхаха около момичета на конкурса Best Erotic Model 2011 – единственото състезание, което може да ти напълни както душата, така и главата с мръсни мисли. Вчера в клуб Mascara се проведе най-горещото шоу и HotArena.net – най-горещата медия, не го пропусна.

<p> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px">Те са убийствено секси! Еротика, сексуалност и перверзни мисли пърхаха около момичета на конкурса Best Erotic Model 2011 – единственото състезание, което може да ти напълни както душата, така и главата с мръсни мисли.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px">Вчера в клуб Mascara се проведе най-горещото шоу и <strong>HotArena.net </strong>– най-горещата медия, не го пропусна.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px">Момичетата се бориха със зъби и нокти за голямата награда - чисто нов бюст от д-р Николай Георгиев. Сред участничките беше небезизвестната приятелка на Азис Галина Димитрова, бившата на Славчо Тошев Вивиан Костова, имаше кандидатки от най-различни професии - фитнес инструкторка, барманка, танцьорка и студентка по „Българска филология”.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px">Водещи на Best Erotic Model 2011 бяха певицата Ан Джи и първата подгласничка на Мис Силикон 2008 Силвия Котева.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px">Красавиците дефилираха в специални костюми в духа на кабаретния стил. Атмосферата се допълваше от класически балерини, видя <strong>HotArena.net</strong>.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px">В авторитетното жури бяха Венета Харизанова, Мис Силикон 2010 Гергана Райчевска и пластичният хирург д-р Николай Георгиев. Титлата Best Erotic Model тази година грабна Вивиан Костова.</span></span></p>