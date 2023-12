Виктория Георгиева се раздели с любимата си Геновева https://hotarena.net/laifstail/viktoriia-georgieva-se-razdeli-s-liubimata-si-genoveva HotArena.net HotArena.net 93828

23-годишната Виктория Георгиева, която представи страната ни на „Евровизия“, се е разделила със своята музикална продуцентка и щедра благодетелка Геновева Христова, научи „Уикенд“. Въпреки раздялата им в личен план, двете дами запазили приятелски отношения, а покровителката на Виктория се заклела края на връзката им да не повлияе на бизнес отношенията им.



Геновева удържала на думата си да сбъдне голямата мечта на Виктория и да спонсорира участието й на „Евровизия“ в Нидерландия. Заможната варненка поела разходите за представянето на младата пемица, които достигнали до колосалните 1 млн. евро. „Само регистрационната такса за участие е 250 000 евро. БНТ нямаше възможност да ги плати и преотстъпи това право на фирмата на Геновева Христова. Затова и именно Виктория представи страната ни на конкурса, не че е имало предварителен кастинг. „Евровизия“ все пак е най-голямата сцена, която някой музикант може да си позволи, а парите отиват за екипите, които правят шоуто и отговорят за звука и осветлението на сцената. Отделно се плащат разходи на екипа, промоцията на песента и правата за излъчване на концертите“, коментират в музикалната гилдия.



Още в началото на връзката им преди 3 години Геновева се зарекла да направи всичко, което е по силите и финансовите й възможности, за да превърне скромната, но невероятно талантлива Виктория в истинска звезда от европейски калибър. Въпреки раздялата им, Геновева продължавала да е най-голямата й финансова опора в живота. Двете дами поддържали топли приятелски отношения. Не е тайна, че именно след връзката си с бизнесдамата от морската столица, скромната Виктория буквално разцъфна. Геновева, която е на „ти“ със световните модни тенденции и е обиколила цял свят, повлияла благотворно не само върху визията на младата варненка, но и върху кариерата й. За отрицателно време пухкавата блондинка тотално се преобрази. Виктория драстично се втали, смени цвета на косата си и замени семплите дрехи от разпродажби с маркови тоалети, каквито прилягат на една музикална звезда.



Преди да срещне своята покровителка, Виктория многократно се опитваше да пробие на голямата сцена, а пътят й до нея бе изключително труден. Всеки път я отрязвали на предварителните кастинги. Звездният й час удари с участието й в музикалното риалити „Х Фактор“ през есента на 2015 г. „Явявам се всяка година, но никога не ме оценяват, не знам защо. Тази година реших да се явя за четвърти, последен път. Ако този път не се получи, смятам да се откажа. Аз смятам, че имам качества за „Х Фактор“, но като че ли никой вече не вярва в мен. Започвам да губя вяра с себе си. Дори не мога да си представя да спечеля, да бъда звезда“, откровено призна 17-годишната тогава ученичка. Свитата девойка плахо пристъпваше на сцената, а Маги Халваджиян я скастри, че изобщо не му изглежда като човек, който иска да спечели „Х Фактор“. След изпълнението й журито и публиката в залата станаха на крака, за да я аплодират.



Виктория отпадна на крачка от големия финал от бъдещата звезда Дарина Йотова-Дара, но именно от риалитито стартира звездният й път. Гласовитата варненка сключи договор с „Монте мюзик“ и записа първия си сингъл с компанията на Владимир Ампов-Графа. Музикантът продуцира първите й записи, но 2 години по-късно договорът му с Виктория бе прекратен поради липса на интерес на публиката към творчеството й.



„Не се чувствах себе си. Дори си позволих да се заблудя, че трябва да съм като другите – да правя по-комерсиална музика, да се държа по-намахано. За мое голямо щастие съдбата ме срещна с най-прекрасния продуцент и мениджър Геновева, която ме приема изцяло и не се опитва да променя нищо в мен”, сподели в свое интервю Виктория.



Срещата й с Геновева се оказала съдбоносна за кариерата й. След като отношенията им преминали границите на обикновеното приятелство, бизнес дамата решила да превърне свитото и срамежливо девойче в истинска музикална звезда. Заможната Геновева не пестила чувства и финанси за фаворитката си и всячески подпомагала кариерата й. Христова е управляващ съдружник в голяма мебелна фирма с над 2500 души персонал, с офиси у нас и Великобритания. Според мълвата, наследила бизнеса от покойния си съпруг, англичанин. Фирмата й обзавежда едни от най-луксозните хотели по света, което й осигурява космически печалби.



Бизнесдамата и продуцент на Виктория не жали средства за кариерното й развитие. Финансира записа на песента й „I wanna know” в САЩ, щедро плаща музикалните й лагери по света, където Вики се учи на композиция, аранжимент и други тайни от занаята – все екстри за каквито една начинаеща певица от нейния ранг не може дори да сънува.



Г еновева Христова спонсорира и първия албум на Вики, който се появи на бял свят миналата пролет. Най-голямата инвестиция от страна на благодетелката обаче е огромната сума, която тя броила на БНТ, за да види любимата си на сцената на „Евровизия”. Малко след като оглави БНТ миналата година, нейният генерален директор Емил Кошлуков обяви, че България се завръща, а представянето ни на „Евровизия” ще бъде „изцяло финансирано от спонсор“. След като пандемията от Ковид-19 провали миналогодишния конкурс, на 22 май тази година Виктория пя в Ротердам, Нидерландия. Варненката разчувства с изпълнението си на „Growing Up is Getting Old” хиляди музикални фенове и журналисти от Европа, но въпреки прогнозите за челното класиране, успя да изпревари 28 страни и се добра до незавидното 11-то място, писа Уикенд.



След финала на „Евровизия“ Йоана Левиева-Сойър, ръководител на българската делегация за „Евровизия 2021“ , благодари за участието на Виктория и спонсорството на меценатката й и изрази надежда, че то ще продължи и в бъдеще. Това обаче едва ли ще се случи...