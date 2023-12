Балдъзата на Андрей Арнаудов с приз в Мадрид

Балдъзата на телевизионният продуцент Андрей Арнаудов – Доротея Толева спечели статуетка за най-добра поддържаща женска роля на Международния филмов фестивал в Мадрид, научи HotArena. Призът е за ролята й в късометражната версия на лентата \"Bullets of justice\".



\"Ролята ми на Ракша в \"Bullets of justice\" ми е любима. Образи като този дават на актьора възможност да се развива като артист, да пренебрегва суетата и схващанията си. Това е един андрогенен персонаж, който беше предизвикателство за мен. Благодарна съм на продуцента и режисьора, че ме избраха да изиграя Ракша. Номинацията, както и наградата, истински ме зарадваха\", коментира Доротея Толева, цитирана от „Телеграф“.



\"Bullets of justice\" е българо-казахстанска продукция с продуцент Тимур Турисбеков и режисьор Валери Милев, кастът включва български и международни актьори, а снимките на филма приключиха в началото на 2018 г. Късометражната му версия бе номинирана в категориите \"Най-добра комедия\", \"Най-добър грим и костюми\", \"Най-добра поддържаща мъжка роля\" (Дани Трехо) и \"Най-добра поддържаща женска роля (Доротея Толева). Другият номиниран актьор - Дани Трехо, който изгрява с ролята си в емблематичната холивудска лента \"Жега\" и е едно от най-известните \"лоши момчета\" в световното кино, влиза в образа на баща на героинята на Доротея Ракша.



Въпреки номинацията за \"Най-добра комедия\", филмът \"Bullets of justice\" е мулти-жанров. Действието се развива в бъдещето, след Третата световна война, когато американското правителство създава елитна армия от хибриди между хора и прасета. 25 години по-късно хибридите вече са на върха на хранителната верига, отглеждайки и хранейки се с хора, които третират като животни. Героинята на Доротея Ракша е ловец на глави от оцелелите представители на човешката раса, която има мисия да открие лидера на хибридите и да го унищожи.



Актьорската кариера на Доротея Толева стартира първо в международни продукции, след като завършва кино и телевизия в New York Film Academy, Antony Meindl Acting Work Shop, Auditioning by heart by Crystal Carson. В момента тя прекарва половината от времето си в Лондон, тъй като агенцията, която я представлява, е ситуирана там. Отскоро Доротея вече снима и за български продукции.