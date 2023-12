Благой Георгиев стартира футболна академия от 1 август

Футболистът Благой Георгиев стартира футболна школа от 1 август, тази година, която ще носи неговото име. „BG7 football academy by Blagoy Georgiev” ще приема деца от 6 до 15- годишна възраст, като те ще получават целогодишна подготовка с професионални треньори и учители, а всеки месец известни футболисти ще изнасят лекции.



„Това е един амбициозен проект, който има за цел да извлечем най- доброто от малките таланти на страната ни и да ги подготвим за голяма футболна кариера. В академията от голямо значение ще бъде тристранната комуникация- деца, треньори и учители. Базата, която сме осигурили в новия комплекс е последен писък на модата, а академията ще предоставя възможност и за международно развитие, чрез колаборации с немски и руски грандове“, споделя Благой Георгиев относно новото си поприще.



BG7 Football Academy by Blagoy Georgiev е единствената база в България, която разполага с игрища с изкуствена настилка, покрита с коркови гранули. До 5 години това ще са единствените позволени такива в Европа, а Европейският Съюз се очаква да забрани масово използваните пластмасови и гумени гранули, заради огромните рискове от замърсяване на околната среда и здравословния риск за играчите. Европейската Агенция по Химикали (ECMA) е споделила множество пъти своите притеснения, относно този въпрос.



Младите таланти ще могат да се записват за академията от този понеделник- 25 май до 20 юли в новооткрития комплекс WINBET ARENA by Blago Georgiev на ул. Суходолска 175. Самият комплекс разполага с 6 корта с червена настилка (клей), създадени по последна технология, 3 мини-футболни покрити игрища и 1 стадион за официални мачове.