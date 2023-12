Да подкрепим София Паскалева - нашата представителка на конкурса „Mrs. Top of the World“

Започна гласуването за участничките в конкурса „Mrs. Top of the World“. „Мисис България Top of World 2018“ София Паскалева ще представи България на престижния конкурс, който ще се проведе в Латвия от 28 май до 1 юни 2019г.



Всеки, който иска да подкрепи нашата участничка може да даде своя глас за нея на страницата на конкурса: https://m.facebook.com/MrsTopOfTheWorld/photos/a.1306523916173062/1306524989506288/?type=3



Всеки лайк носи една 1 точка, а споделянето - 2 точки. Отчитат се точките само под снимката на София Паскалева!



Можете да подкрепите със своя глас София и на този адрес:

http://topoftheworld.lv/en/vote



„Това за мен е изключително важен вот – вотът на обикновените хора. Много се вълнувам от участието си в предстоящия конкурс. За мен това е изключителна чест и привилегия да представя родината си пред цял свят. Благодаря на всички, които гласуват за мен и ме подкрепят в този момент“, споделя София Паскалева.



Мисис България Top of World 2018“ София Паскалева ще дефилира с традиционна тракийска носия и с рокли на дизайнера Христо Чучев. В тура по бански ще се представи с модел на Love Sensation – марката на която красавицата е рекламно лице.



Пожелаваме успех на София Паскалева!