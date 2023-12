Дара с рожден ден на One Love Tour https://hotarena.net/lubopitno/dara-s-rojden-den-na-one-love-tour HotArena.net HotArena.net 11361

На 7 септември, One Love Tour беше в Бургас и остави незабравими спомени на хилядите жители на града.



Специален гост – изпълнител беше легендарният Орлин Горанов, а истинска сензация сред тийнейджърите предизвика, атрактивната DARA. Именно на сцената на One Love тя отбеляза своеобразно и своя 21-и рожден ден. Макар и няколко часа предварително, звездата без капка суеверие извика от сцената, че това е началото на един дълъг купон, по случай празника.



Тази събота на 14 септември, One Love Tour гостува в морската ни столица Варна. Напълно безплатният фестивал ще се проведе на входа, на Морската градина и ще изненада посетителите с различна програма за вечерния концерт. Освен звездите на България и Република Северна Македония – Графа, Слаткаристика и Next Time, на сцената ще се качат Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени.