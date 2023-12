Деца помагат на деца

Бижута с диаманти и скъпоценни камъни на стойност над 1 000 000 лева участваха в търг за подкрепа на недоносените деца.



Истинско мини съзвездие от деца подкрепи благотворителната галавечеря, организирана в подкрепа на недоносените деца и техните семейства от Goto Jewellery and diamonds. Музикалните изпълнения на очарователните Валерия Стоянова, Борис Трайков, Диана и Георги Чаушеви трогнаха представителите на българския бизнес елит и ги направиха съпричастни към каузата - подкрепа на недоносените деца и техните семейства.



Основна част от събитието беше благотворителен търг на бижута, проведен под мотото \"Да подарим бъдеще на недоносените деца на България!\". По време на организирането му стойността на участващите бижута с диаманти и скъпоценни камъни надхвърли 1 000 000 лева. Основната цел на организаторите от Goto Jewellery and diamonds беше чрез набраните средства да бъде подпомогната новата социална програма на фондация \"Нашите недоносени деца\" за комплексна подкрепа на децата и техните семейства чрез широк спектър от терапевтични услуги. Голяма част от недоносените бебета се инвалидизират, ако не бъдат бъдат своевременно открити редица здравословни проблеми и ако не се извършват редовно необходимите терапии. Мерки за предотвратяването или за драстичното им редуциране могат да бъдат взети само във възрастта от 0 до 7 годинки, но за много родители този финансов разход е невъзможен. По тази причина българският ювелирен мултибранд Goto Jewellery and diamonds реши да организира бляскавото събитие, с което да подпомогне именно семействата на такива дечица.



Сред продадените артикули, участващи в търга, беше колие от бяло злато, обсипано с диаманти и един централен диамант, затворен в планински кристал, част от новата колекция на Maison Tatiana Fabergé, посветена на прочутата балерина Анна Павлова. Магнетичното бижу беше купено за 5000 лв., а златно колие за 4000 лв. на Utopia със соленоводна перла, комбинирана с един диамант подари на съпругата си адвокат Георги Хорозов. Колие от бяло злато на leBebé с медальон във формата на силует на момиченце или момченце от розово злато, прегърнало диамант от двете страни беше продадено за 1250 лв. Дъщерята на бизнесмена Давид Михайлович Кети Коблианидзе си тръгна с мобилен телефон на Tonino Lamborghini за специалната за търга сума от 2500 лв., а собственикът нa бижутерийната компания Jasmine Gold Билал Ахмадов - с магнум бутилка шампанизирано вино Tonino Lamborghini за 1500 лв. и сребърен комплект от детска чаша с лъжичка с позлата, ръчно производство на фирма \"Зографов и син\" за 1000 лв. Освен това бяха продадени куверти на стойност 3360 лв., а дарителската кутия събра 470 лв.



Водещ на събитието беше Ники Кънчев, а сред гостите беше забелязан още рапърът Pavell. Благотворителната галавечеря приключи под нежните звуци на цигулката на Диляна Николова и саксофона на Кирил Македонски в столичния ресторант Porto Maltese. Каузата подкрепи и Асоциация за подкрепа на децата и множество други компании - Hulchi Belluni, Suulin Gioielli, Jasmine Gold, Nadir Metal Rafineri, Roberto Botticelli, Vega Star Premium Qwell Collagen Water, Logodaj, Dirk Bikkembergs, сп. Гост, сп. Code M и The Good taste club.



Кампанията \"Да подарим бъдеще на недоносените деца на България!\" е част от традиционната благотворителна дейност, развивана от Goto Jewellery and diamonds. \"Вярвам, че когато получаваш, трябва и да даваш. В обществото ни каузите, които имат нужда и заслужават помощ, не са малко, и за съжаление, тази необходимост няма да изчезне. Ето защо ние няма да спрем да помагаме когато, с каквото и на когото можем\", коментира събитието собственикът на Goto Jewellery and diamonds Илия Кадинов.