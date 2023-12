Движение за национална кауза с изцяло обновена кампания и нов обществен съвет

„НАПРАВИ ГО СЕГА!” стартира на 19 март и има за цел да мотивира младите хора да станат родители без да отлагат момента





През 2019г. ДНК ще работи в три основни посоки – да мотивира младите хора да станат родители без да отлагат момента, да им помогне да вземат информирано решение за това какви рискове крие закъснялото родителство и да постави на дневен ред нови практики за взаимодействие между бизнеса и младите българи у нас и по света.

Първата стъпка в тази посока ДНК прави като създава Обществен съвет. В него участват родолюбиви и успешни българи с различни професии и успешна кариера, които ще бъдат мотора на неправителствената организация. Това са Милен Врабевски, Радослав Янков, Владо Николов, Калоян Георгиев, Димитър Цоцорков, Димо Спасов, Пенко Пенков, Иван Христов и Андрей Арнаудов.





„Изключително съм признателен на членовете на Обществения съвет, които приеха поканата да работим заедно за това и след 100 години по нашите земи да има българи. Тези хора са не просто представители на бизнеса, това са съмишленици, хора с опит и визия, хора с идеи и най-важното – хора, които действат. Искам да изкажа своята благодарност и към всички онези популярни у нас лица, които подкрепят кампанията ни. Сигурен съм, че всички ние ще съумеем да докажем, че българите могат да се превърнат в невероятна сила, когато действат заедно. В близко бъдеще към Обществения съвет ще се присъединят още няколко съмишленици” – каза Андрей Арнаудов, председател на ДНК.





„Хубаво е индивидуалните усилия на всеки един от нас по отношение на бъдещето на България и темата за демографския колапс, да намерят пресечна точка чрез дейността на ДНК. Проблемът вече засяга съвсем реално целия бизнес и развитието на страната. Време е да започнем да действаме по-мащабно и най-вече - заедно”, споделят членовете на Обществения съвет на ДНК.

Тази година ДНК ще насочи общественото внимани към един от основните проблеми за ниската раждаемост у нас, а именно късното взимане на решение за създаване на деца и страхът от създаване на второ и трето дете. Мотивирането на младите хора да пристъпят към действие е и основната цел и послание на напълно обновената кампания, която носи името „Направи го сега”. Инициативата предвижда и поредица от лекции и събития в страната, чрез които да се увеличи информираността сред младите хора по отношение на рисковете и проблемите, които крие отлагането на решението за създаване на деца. Първата лекция ще бъде през април във Варна.





Кампанията „Направи го сега” стартира на 19 март 2019г. и ще продължи до 1 януари 2020г. Участие в нея могат да вземат всички семейства, заченали своите деца от, споделяйки на www.napravigo.bg снимка с теста за бременност и своята емоционална история. Финалното събитие - трето национално кръщене, ще се проведе през м. октомври 2020, тъй като регламентът на кампанията има за цел стимулирането за създаване на нов живот, а не както досега единствено да го регистрира.

Тази година за първи път всички двойки, записали се в кампанията, ще имат възможността да получат най-важните неща, нужни за отглеждането на детето им през първите 12 месеца: дрехи, памперси, храна и козметика. През януари 2020 на лотариен принцип пред нотариус ще бъдат избрани 20 семейства, които ще получат своя „Бебешки ДНК пакет”, всеки от които на стойност 5 000лв.





Присъствието на бизнеса в Общественият съвет на ДНК е от изключително значение и по отношение на още един проект, който ДНК ще реализира през 2019г. Неправителствената организация ще насочи усилията си и към намирането на механизми за справяне основните аспекти на демографската криза – емиграцията. През 2019г. ДНК ще стартира работата си в тази посока чрез платформата Bulgaria Wants You. Проектът има за цел не просто да насочи вниманието на медиите и обществото към емиграцията като водещ проблем на демографската криза у нас, а да популяризира сред нашите сънародници в чужбина България като добро място за живот, работа и създаване на семейство. Освен това Bulgaria Wants You щe предоставя информация за качеството на живот и социалната среда по региони и ще създава връзка между бизнеса и българите по света.