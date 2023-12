Ето как Бон Джоуви пристигна в София (СНИМКИ) Музикантите от "Бон Джоуви" вече са в България, научи HotArena.net. Те кацнаха малко след 17 часа днес следобед. https://hotarena.net/lubopitno/eto-kak-bon-djouvi-pristigna-v-sofiq-snimki HotArena.net reni1 24150 Музикантите от "Бон Джоуви" вече са в България, научи HotArena.net. Те кацнаха малко след 17 часа днес следобед.

<p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Музикантите от \"Бон Джоуви\" вече са в България, научи <strong>HotArena.net.</strong></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Те кацнаха малко след 17 часа днес следобед. </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Видимо в добро настроение, вокалистът Джон Бон Джоуви помаха на фнове и журналисти, но отказа да даде автографи.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Довечера те ще започнат европейското си турне \"Because We Can\" от София, като се очаква да се появят на сцената след 20:30 часа.</span></p>