Грандиозен финал на турнето One Love!

Финалният концерт от българо-македонското турне One Love започна с грандиозен старт – публиката остана без дъх и аплодира на крака внушителното изпълнение на музикантите от Българска национална гайдарска асоциация.



От цяла България гайдари се качиха на сцената и в синхрон с режисираното светлинно шоу, накараха всички в залата да притихнат. Тишината беше нарушена от бурните възгласи, с които посрещнаха на сцената един от продуцентите на турнето Андрей Арнаудов. Емоционалната му реч докосна душите и сърцата на хората, обединени от любовта. Той обеща през 2018 г. One Love Tour да се превърне в мащабна платформа между България и Македония, представяща културата, музиката, изкуството и кулинарните традиции на двете държави. Турнето ще се разрасне във фестивал с еднодневни и двудневни програми в над 10 града.



В зала „Универсиада“ гост-изпълнителите IVY,KRISTO, DEE и TITA дадоха старт на концертната част и оцветиха стриктно спазваната програма. Като за финал участниците: Криско, Ъпсурт, Гери-Никол, Слаткаристика, Тони Зен и DJ Гоце се сбогуваха с почитателите си и им благодариха за незабравимите спомени, създавани в продължение на близо шест месеца.



Турнето One Love ще остане в сърцата на хората като символ на любовта през граници – обединяваща, чиста, искрена и винаги побеждаваща!