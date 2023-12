Иоан Карамфилов пусна видеото към „Тhe Oceans and the Sky“! Музика на младия изпълнител влиза в саундрака на лентата „12А“

Преди дни се завъртя първият му клип към авторското му парче \"The Oceans and the Sky\".



Иоан Карамфилов от малък се щура между снимачните площадки на холивудски филми, кварталните градинки на Люлин - изследвайки непознати гори. Обича моторите, рок и класическа музика. Преди дни се завъртя първият му клип към авторското му парче \"The Oceans and the Sky\"



Той изучава тънкостите на актьорския занаят в Лондон.



„Именно заради актьорството започнах да се развивам музикално. Измежду кастинги и участия, имах чувството, че мога да усъвършенствам уменията си - започнах да ходя на уроци по пиано и цигулка, а с китарата сами се разбрахме. Усещах как започнах да се увличам все повече и повече в репетиции. Видях ползата от музикалното ми развитие и пред камерата (записвах себе си и гледах плейбека, сравнявах се с живи изпълнения на артисти, които харесвам) и така се надъхвах повече и повече. Това се отрази позитивно и на актьорството и осъзнах, че всички изкуства са пряко свързани, и за да бъда най-добрият артист, трябва да имам много практически опит. Вманиачих се, честно казано. Вече усещам как стремежът ми да съм по-добър се превърна в личният ми живот“, споделя Иоан.



Той е убеден, че музиката го е направила по-добър актьор - търпелив, искрен и ритмичен.



Иоан пише музика от две години. Разказва, че се отнася към всяка песен като към монолог. За три-четири минути казва абсолютната истина, но с малко поезия вътре.



За новото си парче \"The Oceans and the Sky\" Иоан разкрива:



„Песента разказва за чувството на предаденост и самота. \"Океаните питат техните безкрайни въпроси, а небето отговаря; с безкрайна тишина\". Реших да се забавлявам със символика и в клипа, като олицетворих Океанът, като един Вампир. Вампир, който като демон ти шепне и те изпълва със съмнения, че всичко е по твоя вина, че не си достатъчно добър, да бъдеш ценен и обичан от хората и.т.н. Небето олицетворих като един паднал Ангел, който пее с равен тембър, но усеща тежестта на кръста който трябва да носи. И така - океаните питат, небето мълчи и ти избираш кой ще победи. Наложих двата гласа един върху друг и по средата сложих и един готически рокер (уви, пак Аз) и според мен се получи много готин, независим Rock and Roll клип и парче с много красиви локации от Западна и Южна Великобритания. Аз режисирах клипа, а приятели ми помагаха с операторската работа и монтажа, за което съм много благодарен и умиротворен от тяхната вяра в мен“.



Иоан е автор на музиката и текста, а с аранжимента му помогнал Симеон Сомлиев, който Карамфилов определя като гений. От него той научил доста неща за индустрията и нужното професионално отношение преди, по време и след студио сесия.



„Вече ми е много лесно да пиша песни и музика, защото имам богата емоционална памет и транспонирам между 3 инструмента и акапелни импровизации. Но когато започнах, се фокусирах първо върху текста, според мен това е най-важното средство на една песен – посланието което носи на феновете и завещанието, което оставяш след себе си\".



В последните две години Иоан се е фокусирал върху написването на 10 парчета, които да издаде в албум.



„Сега обаче, имам чувството че мога да напиша цял албум за 3-4 месеца, просто вече знам какво правя и имам самочувствието на изпълнител“.



Иоан споделя,че мечтае да бъде най-добрият артист.



„Мечтая да съм винаги на сцена, а когато не съм, да се снимам или режисирам филми. Искам да оставя наследство, с което да мотивирам други като мен, да помогна на хлапета като мен. Искам България да се гордее, че е имала Иоан Карамфилов. Предстои ми да пусна още един клип на парчето \"Runaway\" до края на септември.



Много се радвам, че бях забелязан и песента ще бъде използвана във филма \"12А\".



В средата на октомври, ще пусна и Game of Thrones стил клип на рок баладата ми \"Without You\" и за Хелуин ще издам Хардкор версията на \"Night Walking\". Всичките песни от албума ми звучат различно и така ще изненадвам феновете ми със всяка песен! Не всяка песен е писана да бъде хит, мразя това социално напрежение - да направя песен в която да \"избухваме\".



Микеланджело и Ван Гог са моите вдъхновения! Да виждам с орлов поглед \"голямата картина\" и да превръщам тъгата в красота. Имам репертоар подготвен за цялата година и благодарение на Господ, ходя по своят път с вяра и постоянство, споделя младият талант.