Изворна вода „Бачково“ и Topshape подкрепиха откритата тренировка на Move Team в Пловдив

В края на април MoVe Team проведе своята тренировка на открито на Площад Централен - Пловдив, с подкрепата на Topshape и изворна вода „Бачково“.

Мероприятието бе под надслов Work Your Way To Better Life, а целта – подобряване на тонуса, засилване на имунната система, намаляване на стреса, подобряване на настроението и повишаване на активността.

Треньорите Виктор и Момчил привлякоха желаещи от различни възрасти да се включат. За да поддържат физическата си активност на ниво, Topshape и вода „Бачково“ снабдиха всеки участник с ободряващите си напитки.