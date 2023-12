Кой е късметлията? Джейсън Деруло гушна родна фолкзвезда

Американският певец Джейсън Деруло гушна родна фолкзвезда след концерта си на пристанището в Бургас.





Зад кулисите той остана на 4 очи с певицата Кристиана, която изгря с дуета си с Дебора, след това работи с „Пайнер“ и соцко, на когото роди дете, а последният й хит е съвместно с Джорджано.





Беше много емоционална срещата ни в бекстейджа. Неповторимо изживяване, толкова съм очарована от енергията му и от това, че се докоснах до звезда от такъв ранг. Щастлива съм, че успяхме да проведем разговор на английски, той е толкова възпитан и лъчезарен“, разказа пред „Телеграф“ Кристиана.



Тя му е била представена като колежка от България, макар и в различен стил. „За дует не сме говорили, но да, за музика основно. Деруло ме прегърна и ми направи комплимент - каза, че съм много сладка, много топло отношение има“, добави блондинката. На общата им снимка се вижда как зърната на гърдите й са настръхнали, докато Джейсън е протегнал ръка към дупето й. „Сцената беше до морето и всички усетихме много приятен бриз\", опита се да се измъкне от неудобния въпрос Кристиана. Нейната любима негова песен e Stupid Love, а най-много е впечатлена от хореографията на танците му. „Аз преди също танцувах, но престанах в един момент. Сега се амбицирах да започна отново и задължително ще покажа това в клипа на новата ми песен\", каза още изпълнителката.





Милиони





Джейсън Деруло стьпи на българската сцена за първи път в Бургас като част от своето европейско турне. Едни от най-големите му хитове, оглавяващи актуалните музикални класации по цял свят, оживиха пристанище Бургас и развълнуваха българската публиката, която не се уплаши от летния дъжд в неделната вечер. Хиляди хора скачаха и танцуваха наравно с горещите танцьори на сцената под звуците на Whatcha Say, Wiggle, Take You Dancing, Talk Dirty, The Other Side, Ridin\' Solo и незабравимия TikTok хит Savage Love.





Преди на сцената да излезе носителят на десетки музикални награди, продал повече от 30 милиона сингъла, момчетата от СкандаУ подгряха хилядите хора, събрали се на пристанище Бургас.