Коя беше най-красивата участничка в Евровизия 2016 – вече е сигурно!

Конкурсът Евровизия 2016 е отдавна приключил, но споровете около него дълго няма да спрат. Без да спорим коя песен е по-добра или по-лоша, кой е спечелил честно или не, ще се обърнем към една друга класация – най-красивата участничка в конкурса Евровиция, 2016!





Както съобщават арменски медии, това е Ивета Мукучан, абсолютен победител в мненията на международния блог Wiwibloggs, посветен изцяло на фестивала.



Тя е родена в Ереван, след което с родителите си се мести в Германия. През 2009 се връща обратно в Армения, където започва своята кариера като участник в различни реалити формати, свързани с пеене и певческо изкуство.



Нейната песен LOVEWAY, с която тя представя Армения на Евровизия, стана седма. През 2016 тя прави своя дебют и като актриса във филма Run Away Or Get Married.



Ивета приема съвета на своите родители да се върне в Армения и да се занимава с това, с което тя желае да свърже бъдещата си кариера – пеене. Учейки в Консерваторията в Ереван, тя участва в различни реалити формати в Армения и Германия, като печели добра разпознаваемост, както и любовта на зрителите.



Подборът и за Евровизия се смята за едно близко начало на голямата кариера на Ивета, провъзгласена от списание Ел Стайл за „най-сексапилна арменка”. Извън общата информация за участието и, не остава тайна и малкият инцидент, който тя преживява. Тя е видяна с флаг на република Нагорни- Карабах, което предизвиква шумният протест на Азербайджан, срещу политизирането на фестивала и посланието на арменската певица.



Ивета е сериозно предупредена да престане да използва политически внушения, които нажежават и без това горещата обстановка в тази гранична област. Заплахата е пълна дисквалификация на Армения от конкурса. Ивета отговаря просто „ Мисля за родината си и искам мир навсякъде!”



Много е трудно да се предаде обстановката на фестивала, постоянно раздирана от всякакви политически или етнически конфликти. Със сигурност, това е събитие, което си струва да се посети на всяка цена. Усещането от концерта на живо е едно от преживяванията на годината.



Не се знае каква ще е съдбата на Ивета, за едни тя ще стане успешна певица, другия я виждат в киното, трети смятат, че нейната съдба е да бъде звезда във всичко, с което се захване. За всеки мъж ще бъде удоволствие да види красивата арменка, където и да е и с каквото и да се е захванала.





