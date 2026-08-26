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Меди издаде участник в „Гласът на България“

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HotArena.net
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Меди издаде участник в „Гласът на България“

HotArena.net
147

Меди, който ще е ментор в новия сезон на „Гласът на България“ по Би Ти Ви, издаде един от участниците в музикалното риалити. Направи го на свой концерт в Созопол. В препълнения с негови почитатели клуб Меди качи на сцената Деан Гогов и заяви: „След като „Гласът на България“ стартира на 6 септември, това момче ще се превърне в истинска звезда“.


Не е ясно дали двамата имат роднинска връзка, но на всички направи впечатление, че Деан носи фамилията на самия Меди. Освен това младият изпълнител показа, че знае перфектно песните на ментора си, и двамата пяха в дует.


Броени дни преди старта на музикалното риалити пък Меди направи премиера на новото си парче „Серенада“, което се очертава да стане голям хит, пише Филтър.

 

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