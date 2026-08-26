Меди издаде участник в „Гласът на България“

Меди, който ще е ментор в новия сезон на „Гласът на България“ по Би Ти Ви, издаде един от участниците в музикалното риалити. Направи го на свой концерт в Созопол. В препълнения с негови почитатели клуб Меди качи на сцената Деан Гогов и заяви: „След като „Гласът на България“ стартира на 6 септември, това момче ще се превърне в истинска звезда“.



Не е ясно дали двамата имат роднинска връзка, но на всички направи впечатление, че Деан носи фамилията на самия Меди. Освен това младият изпълнител показа, че знае перфектно песните на ментора си, и двамата пяха в дует.



Броени дни преди старта на музикалното риалити пък Меди направи премиера на новото си парче „Серенада“, което се очертава да стане голям хит, пише Филтър.