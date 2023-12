Megami Club – Hotel Marinela празнува втори рожден ден! Партито ще продължи три нощи – от 29 до 31 март https://hotarena.net/lubopitno/megami-club-hotel-marinela-praznuva-vtori-rojden-den-partito-shte-prodalji-tri-noshti-ot-29-do-31-mart HotArena.net HotArena.net 14679

Нощният клуб, който от самото си създаване представи нов тип шоу и забавление, ще отбележи втория си рожден ден в продължение на три нощи. Празничната парти серия започва на 29 март, четвъртък, когато гост изпълнител ще бъде Азис. На следващата вечер – 30 март, петък, клиентите ще се забавляват с хитовете на Алисия, а на 31 март, събота, е традиционното парти с резидънт диджеите на клуба DJ Maxy и DJ Spirit.



За гостите на Megami Club – Hotel Marinela в трите празнични нощи са подготвени много изненади - в ефектната програма ще се включат „летящите“ момичетата от въздушното шоу на Megami, световни таланти в акробатиката, циркови артисти, топлес красавици и неподражаемият балет с над 20 танцьори на Megami Club.



Megami Club – Hotel Marinela се утвърди като един от най-добрите клубове в страната, тъй като от отварянето си предложи различна концепция на забавление. Всяка седмица заведението представя нови тематични партита, като например Down the Rabbit Hole, The Battle of the Gods, Amazon Takeover, Steampunk, Android Porn, Nymphs and Witches, Winter Wonderland и много други. Те са микс от ефектни костюми, красива хореография и шоу на световно ниво. В клуба през годините са гостували най-хитовите родни поп-фолк изпълнители, както и световни звезди като австралиецът Faydee, румънката Inna, диджеите Cube Guys, Tarkan, Sava и други.



Един от най-впечатляващите парти проекти на Megami Club – Hotel Marinela се нарича MEGA Megami. Организира се в зала EFE на Hotel Marinela и неговата концепция е да предложи концертно изживяване – голяма сцена, ефектна украса, впечатляващи звук и осветление. Досегашните шест MEGA Megami събития са отбелязвали празници като Св. Валентин, Хелоуин, Нова година, завръщането на Галена на музикалната сцена след раждането на второто й дете и други. А сред гост изпълнителите са били най-популярните имена от родната поп-фолк сцена, както и гост звезди от чужбина. MEGA Megami събитията се радват на страхотен интерес от страна на публиката, тъй като нямат аналог на родната парти сцена.



Но успехът на Megami Club – Hotel Marinela се дължи най-вече на отношението към клиентите, емоцията, с която всеки един човек от екипа на клуба работи, новаторските идеи, парти концепцията на световно ниво, достъпните цени, качествените продукти и безупречния сервиз.



Не пропускайте партитата по случай втория рожден ден на клуба, защото това, което Megami Club – Hotel Marinela може най-добре, е да създава незабравими спомени. Затова не забравяйте да резервирате своето място на номер 0879 333 999!